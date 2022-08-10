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Televizyon yıldızı Vanessa Andrea Mesquita, vajinasını gençleştirmek için estetik operasyon geçirdi! “Sonuç harika”

10.08.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Big Brother Brezilya galibi Vanessa Andrea Mesquita, sosyal medyadan yaptığı estetik itirafıyla şaşırtmayı başardı. Yaklaşık 2 ay önce vajina estetik ameliyatı geçirdiğini dile getiren Mesquita, hâlâ cinsel organında şişkinlik olmasına rağmen sonucun harika olduğunu dile getirdi.

Televizyon yıldızı Vanessa Andrea Mesquita, vajinasını gençleştirmek için estetik operasyon geçirdi! “Sonuç harika”

Eski bir playboy modeli vajinasını güzelleştirmek içn yaptığı son estetik ameliyattan bahsetti. 36 yaşındaki Vanessa Andrea Mesquita, iki ay önce vajina estetik ameliyatı geçirdiğini söyledi. Estetik ameliyatın sonrasında cinsel organında şişkinlik olduğunu dile getiren Mesquita, sonucun kendisi için mükemmel olduğunu anlattı.

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“ARTIK DAHA GENÇ”

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Bu ayın başlarında bir sosyal medya paylaşımı yapan ve estetik operasyonundan söz eden Mesquita, “Artık daha genç. Hâlâ biraz şişim ama sonuç harika” dedi.

Model, son prosedürünü kutlamak için Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde çıplak bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Bu kareleri yetişkinlere özel olarak abonelik sistemiyle ilerleyen bir sosyal medya uygulamasından paylaşan Mesquita, “Sansür riski olmadan fotoğraf ve video paylaşabileceğim bir platforma sahip olma özgürlüğünü seviyorum. Estetik ameliyatımın sonuçlarından çok mutluyum” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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