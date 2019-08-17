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Temizlik Benim İşim ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 17.08.2019 14:35 | Son Güncelleme

Yapımcılığını Talya Prodüksiyon’un ve sponsorluğunu Vanish’in üstlendiği 'Temizlik Benim İşim' yarışmasının ilk bölümü, 19 Ağustos Pazartesi saat 14.00’te FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Temizlik Benim İşim ne zaman başlıyor?

İlk bölümü 19 Ağustos Pazartesi günü ekrana gelecek yarışmada, “En iyi temizliği ben yaparım” diyen beş kişi; titiz, temizlik takıntısıyla nam salan, temizliğin ustası, lekelerin düşmanı Kadir Ezildi eşliğinde yarışacak, bir hafta boyunca kirli ve dağınık beş ev temizleyecek.

Kıyasıya rekabetin yaşanacağı, eğlencenin hiç eksik olmayacağı yarışmada haftanın birincisi büyük ödülün sahibi olacak.

Küçük bir toz zerresine bile tahammülü olmayan, temizliğiyle övünen titiz yarışmacılar bilmedikleri kirli bir eve gidecek, evi en iyi şekilde temizlemek için zamana karşı yarışacak, Vanish’le leke çıkarma gücünü keşfedecek.

Kendilerini hayal edemeyecekleri kadar kirli evlerde bulan yarışmacılar yer yer çok zorlanacak, yer yer çok eğlenecek.

Kadir Ezildi, günün yarışmacısına bir yandan destek olup yardım ederken, bir yandan da eleştirilerini sıralayacak. Günün yarışmacısı hem rakiplerinden hem de Kadir Ezildi’den en iyi puanı almak için canla başla temizlik yapacak.

Haftanın finalinde ise en fazla puanı alan yarışmacı, büyük ödül 10.000 TL’nin sahibi olacak

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Anahtar Kelimeler:
temizlik benim işim Kadir Ezildi

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