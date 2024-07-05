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Haziran ayının moda kategorisinde en çok satan ürünleri

02.07.2024 17:28
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Yazı geçirdiğimiz şu günlerde, gardıroplarımızda da büyük bir değişim rüzgarı esiyor. Serinleten kıyafetler, şık aksesuarlar ve ayakta yokmuş gibi hissettiren ayakkabılar artık ön planda! Geçen ay moda kategorisinde hangi ürünlerin en çok tercih edildiğini merak ediyor musunuz? İster sahilde uzun bir yürüyüş yapın ister akşamüstü serinliğinde bir kafede oturun bu sezonun trendlerini yakalamak isteyenler için en çok satan ürünlerden bir liste oluşturduk. İşte detaylar!

Haziran ayının moda kategorisinde en çok satan ürünleri

Geçtiğimiz ay Amazon’un moda kategorisinde büyük bir ilgi gören ve en çok tercih edilen ürünleri sizler için derledik! Hem günlük hayatta şıklığı yakalamak için hem de spor sırasında fark yaratmak için ideal olan bu ürünler pek çok kullanıcının gözdesi oldu. Siz de gardırobunuza yeni bir soluk getirmek istiyorsanız gelin, geçen ayın en çok satan moda ürünlerine birlikte göz atalım!

1. Her mevsime uyan: Levi's Erkek The Trucker Med Indigo Ceket

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Levi's Erkek The Trucker Med Indigo Ceket, tarzınızı tamamlayan ve sezonlar boyunca modası geçmeyen bir parça. Rahat kalıbı ve çok yönlülüğüyle dikkat çeken ceket ile üzerinize tam oturan bir görünüm elde etmek için kendi bedeninizi alın veya daha salaş bir tarz için bir beden büyük alarak farklı mevsimlerde favori kapüşonlunuzun ya da bluzunuzun üzerine giymek için bir katman oluşturun. İç cepleri cüzdan, akıllı telefon ve protein bar gibi eşyalarınızı taşıyacak kadar geniş olan kot ceket geçtiğimiz ay moda kategorisinde en çok satan ürünlerden biri oldu. %100 pamuktan üretilen indigo renkli ceket, kalçaya kadar inen bir uzunluğa sahip.

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2. Farkı hemen hissedeceksiniz: Anthony Jackson Dikişsiz Bambu Kadın Sneaker Çorabı (10 Adet)

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Anthony Jackson Dikişsiz Bambu Kadın Sneaker Çorapları, geçtiğimiz ay moda kategorisinde en çok satanlar listesinin en üst sıralarında yer aldı. 4 adet siyah, 3 adet gri ve 3 adet beyaz çoraptan oluşan set, dayanıklı pamuk ve yüksek kaliteli elastik bantlardan üretilmiş olup yıkandıktan sonra bile çözülmeyen sağlam dikişleriyle öne çıkıyor. %80 bambu, %17 polyamid ve %3 elastan içeriğiyle nefes alabilir ve terletmeyen yapıya sahip olan çoraplar, ayak ve parmaklarda herhangi bir rahatsızlık ya da iz bırakmıyor. Hem spor sırasında hem de günlük hayatta giyebileceğiniz renkli çoraplar, ayağınıza mükemmel uyumuyla yüksek konfor yaratıyor ve tarzınızı tamamlıyor.

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3. İşlevsel ve çevre dostu: Puma Academy Portable Üniseks Siyah Omuz Çantası

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Sade tasarımıyla dikkat çeken Puma Academy Portable Üniseks Siyah Omuz Çantası, Dope Dye teknolojisi ile üretilmesi sayesinde su ve enerji tasarrufu ile karbon ayak izini azaltır. Ayrıca, en az %20 geri dönüştürülmüş malzeme kullanılması da çevre dostu bir tercih yapmanıza olanak tanır. 600D Polyester malzeme ve PU kaplama ile sağlam ve dayanıklı olan çantanın ana bölmesi ve ön cebi fermuarlı açılırken ayarlanabilir omuz askısı ve dokuma taşıma kolu ise taşıma kolaylığı yaşatır. Geçtiğimiz ay moda kategorisinde en çok satanlar arasında yer alan bu şık çantanın ön panelde yer alan reflektif Pum Cat Logosu da gece görünürlüğünü artırır.

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4. Devamlı hareket halinde olanlar için: Crocs Crocband Üniseks Navy Terlik

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Sportif bir görünüm kazandıran kalın orta taban şeridi ile dikkat çeken Crocs Crocband Üniseks Navy Terlik, geçtiğimiz ay moda kategorisinde en çok satan ürünler arasında yer aldı. Hafif ve dayanıklı Croslite malzemeden üretilen navy renkli terlikler, hafif yastıklama özelliği ile gün boyu olağanüstü hafiflik ve destek veriyor. Ayrıca, temizlemesi kolay ve çabuk kuruyan yapısı sayesinde pratik bir deneyim yaratıyor. Gelişmiş nefes alabilirlik için havalandırma portları bulunan terliğin Jibbitz takılarla özelleştirilebilme imkanı da mevcut.

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5. Stilinizi ve konforunuzu bir üst seviyeye taşıyın: Merrell Hydro Moc Kadın Siyah Su Ayakkabısı

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Mayo görünümlerinize ve tatil kıyafetlerinize eğlenceli bir dokunuş katan Merrell Hydro Moc Kadın Siyah Su Ayakkabısı, hiç de şaşırtıcı olmayan bir biçimde geçen ayın moda kategorisinde en çok satanlar arasında yer aldı. Suya dayanıklı ve hızlı kuruyan yapısı sayesinde hem konforlu hem de pratik olan ayakkabılar, yaz aktiviteleri için mükemmel bir tercih. Özellikle kaymaz tabanı sayesinde plajda, rafting yaparken veya paddleboard üzerinde güvenle kullanılabileceğiniz ve slip-in tasarımı ile kolayca giyilip çıkarılabilen siyah renkli ayakkabılar, hem şık hem de işlevsel oluşuyla bu yazın favorisi olmayı başardı.

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6. Hem spor sırasında hem de günlük hayatta: Under Armour Erkek UA Tech 2.0 Kısa Kollu Mavi Tişört

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Stil sahibi erkeklerin favorisi olmaya devam eden Under Armour Erkek UA Tech 2.0 Kısa Kollu Mavi Tişört, spor giyimde performansı ön planda tutmak isteyenler için mükemmel bir tercih! Geçen ayın moda kategorisinde en çok satan ürünlerden biri olan tişört, hızlı kuruyan ve ultra yumuşak Tech kumaşı ile öne çıkıyor. %100 polyester malzemeden üretilen tişört, ter tutmayan ve kokuya neden olan mikropların üremesini engelleyen teknolojisi sayesinde antrenman sırasında ferahlık veriyor. Modern kesimi ve şekillendirilmiş bel kısmı ile şık bir görünümü olan nefes alabilir ve hafif koşu tişörtü, özellikle hareket özgürlüğü ve konfor arayanlar için ideal.

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7. Yüksek performans ve konforu bir araya getiren: Adidas Erkek VS Pace 2.0 Spor Ayakkabı

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Geçen ayın moda kategorisinde çok satan Adidas Erkek Vs Pace 2.0 Spor Ayakkabı, hem şık hem de çevre dostu özellikleriyle dikkat çekiyor. Ayakkabı, nubuk üst yüzeyi ve vulkanize orta taban görünümüyle hem rampada kayarken yeni numaralar denemek hem de arkadaşlarla eğlenceli vakit geçirmek için ideal. Siyah renkli ayakkabı, bağcık kapaması sayesinde iyi bir şekilde ayağınıza uyar ve tekstil astarı ile gün boyu konfor yaşatır. Üstelik, geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş olan ayakkabının üst kısmının en az %50'si geri dönüştürülmüş içerikten oluşuyor.

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8. Moda kategorisinin favorisi: Jack and Jones Jachuey Trunks Erkek Siyah Boxer Seti (5 Adet)

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Geçtiğimiz ayın moda kategorisinde çok satan Jack and Jones Jachuey Trunks Erkek Siyah Boxer Seti, günlük kullanım için mükemmel bir seçim. Hem şıklığı hem de rahatlığı bir araya getiren boxerlar, dayanıklı ve esnek dokusuyla rahatlık yaratırken %95 pamuk ve %5 elastan karışımıyla yumuşak bir his verir. Ürün, elastik beli sayesinde en iyi şekilde kavrama yapar ve anatomik olarak doğru H şekli ile ekstra taşıma konforu sağlar. Özellikle de yazın hareket halindeyken rahat ettiren siyah renkli boxer seti, gardırobunuzun vazgeçilmez parçalarından biri olacak.

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9. Doğum günü yakın olanlara harika bir hediye alternatifi: Mula Bilezik ve Kolye İçin Gümüş Charms

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Mula Bilezik ve Kolye İçin Gümüş Charms, geçen ayın moda kategorisinde en çok satan ürünlerden biri oldu! Şık charm, 925 ayar gümüşten ve parlak 5A kübik zirkonyadan üretiliyor, bu da onu hassas ciltler için tamamen güvenli kılıyor. Temmuz ayının burç taşları olan İnci veya Alexandrite'tan esinlenerek tasarlanan bu tılsım, aşk ve tutkuyu simgeliyor. Küçük ama göz alıcı boyutu ve 4.5 mm delik çapı ile çoğu bileziğe ve kolyeye uyum sağlıyor. Charm; doğum günü, Anneler Günü, mezuniyet, düğün günü gibi özel günlerde ve zamanlarda sevdiklerinize verebileceğiniz mükemmel bir hediye seçeneği.

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10. Sportif ve günlük kombinlere uygun: Skechers Kadın Siyah Spor Sandal

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Skechers Kadın Siyah Spor Sandal, özellikle konturlu Goga Mat teknolojisi ve Ortholite köpük taban astarı sayesinde uzun süreli yastıklama yapıyor. Hafif Ultra Go yastıklama teknolojisi ise adımlarınızı hızlı ve etkili bir şekilde destekliyor ve darbe etkilerini azaltarak yumuşacık bir yürüyüş deneyimi yaşatıyor. Ayarlanabilir bilek kayışı ve esnek dış tabanıyla pratik kullanımı olan siyah renkli sandal, %100 vegan malzemelerle üretilmesiyle de çevre dostu bir tercihtir.

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