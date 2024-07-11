KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Güzellik - Moda
    4. Plajda mükemmel görünüm için her vücut tipine uygun toparlayıcı mayolar

    Plajda mükemmel görünüm için her vücut tipine uygun toparlayıcı mayolar

    06.07.2024 21:52
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Yazın gelmesiyle birlikte plaj sezonu da açıldı! Hepimiz güneşin tadını çıkarmak, denizin serin sularına atlamak ve kumların üzerinde huzur bulmak istiyoruz. Ancak, plajda özgüvenli hissetmek de önemli. İşte bu noktada toparlayıcı mayolar, her vücut tipine uygun modelleriyle harikalar yaratıyor! İçeriğimizde her vücut silüetine yakışan birbirinden şık ve hareket özgürlüğü yaratan toparlayıcı mayo modellerini sizler için derledik. Haydi, birlikte bu sezonun en trend mayo modellerine göz atalım!

    Plajda mükemmel görünüm için her vücut tipine uygun toparlayıcı mayolar

    Hepimizin hem rahat hem de havalı görünmek istediğimiz plaj sezonu açıldı! Tabii, mükemmel plaj görünümü için doğru mayo seçimi de büyük bir önem taşıyor. Her vücut tipine uygun toparlayıcı mayolar, kendimize olan güveninizi artırarak plajda geçirdiğimiz zamanı daha keyifli hale getiriyor. İster kum saati ister armut ister elma vücut tipine sahip olun, kendiniz için en iyi mayoyu bulmak artık mümkün. İşte, plajda tüm gözleri üzerinize çekmenizi yarayacak her vücut yapısına uyan toparlayıcı mayo modelleri!

    1. Hem klasik hem de modern: Dagi Sabit Askılı Toparlayıcı Saks Mavisi Mayo

    2

    Plajda müthiş bir görünüm için her vücut tipine hitap eden Dagi'nin Sabit Askılı Toparlayıcı Saks Mavisi Mayo'su ile yazın tadını çıkarırken tarzınızdan da ödün vermeyin! Saks mavisi renkteki mayo, balensiz, kaplı ve sabit askılı tasarımıyla hareket özgürlüğü yaşatırken toparlayıcı özelliği sayesinde vücudunuza kusursuz bir form kazandırıyor. Ana kumaşı %80 poliamid ve %20 elastan karışımından oluşan mayo, iç astarı ve dolgu maddesiyle de ekstra destek yaratıyor.

    Ürünü İncele

    2. Yaz tatilinizin vazgeçilmezi olacak: Endeep Drapeli Toparlayıcı Siyah Mayo

    3

    Bu yaz plajlarda göz kamaştırmak istiyorsanız Endeep Drapeli Toparlayıcı Siyah Mayo tam size göre! Sabit ince sünger kaplaması, bütün astarı ve her vücut tipine kolayca oturan mayo, iki yönlü esneyebilen UV korumalı Lycra kumaşı ile hem esnek hem de güneşin zararlı etkilerinden koruyor. Toparlayıcı mayoyu kullanım sonrası elde ılık su ve beyaz sabunla yıkayıp gölgede tersinden kurutmanız yeterli.

    Ürünü İncele

    3. Hem özgüvenli hem de rahat hissettiren: Anais Margaux Gabrielle Toparlayıcı Lacivert Mayo

    4

    Fermuarlı kapanışı ile kolayca giyilip çıkarılabilen Anais Margaux Gabrielle Toparlayıcı Lacivert Mayo, nefes alan kumaşıyla gün boyu hareket özgürlüğü yaratıyor. Sabit askıları ve kare yakasıyla zarif görünümlü mayo, %62 polyamide ve %38 elastan içeriğiyle her vücut tipine şahane bir şekilde uyuyor. Üstelik toparlayıcı özelliğiyle vücudunuzu şekillendirirken lacivert rengiyle de zamansız bir gösteriş katıyor.

    Ürünü İncele

    4. Yaz gardırobunuza eklemeniz gereken: Kom Jerom Toparlayıcı Siyah Elbise Mayo

    5

    Yuvarlak yaka yapısı ve şortlu tasarımıyla hem yüzerken hem de güneşlenirken rahat ettiren Kom Jerom Toparlayıcı Siyah Elbise Mayo, elastik yapısı sayesinde vücudunuza tam oturup giyim konforunu en üst seviyeye taşıyor. Güneş kremleri, klor ve güneş ışınlarının yıpratıcı etkilerine karşı oldukça dayanıklı kumaşının yanı sıra sabit askıları ve hafif toparlayıcı özelliği ile her vücut silüetine yakışan toparlayıcı mayo ile plajda ferahlık ve şıklık sizinle olacak!

    Ürünü İncele

    5. Bu yaz plajların yıldızı olmaya hazır olun: Dagi Kaplı Toparlayıcı Siyah Mayo

    6

    Dagi'nin Kaplı Toparlayıcı Siyah Mayosu sabit askılı ve balensiz yapısı ile gün boyu hareketlerinizi kısıtlamazken toparlayıcı özelliği ile de vücudunuza şahane bir görünüm kazandırıyor. Kare yakası ve siyah rengi ile her zaman zarif bir görünüm elde etmenizi garantileyen toparlayıcı mayo, %80 poliamid, %20 elastan ana kumaşı ve %100 polyester astarı ile hem dayanıklı hem de sıkmayan bir yapıya sahip.

    Ürünü İncele

    6. Yaz ayının olmazsa olmaz parçası: Pierre Cardin Biyeli Toparlayıcı Siyah Mayo

    7

    Yaz mevsiminde Pierre Cardin'in Biyeli Toparlayıcı Siyah Mayosu ile sahilde göz kamaştırmaya hazır ol. V yaka ve sırt dekoltesi ile zarafeti ön plana çıkaran mayo, önden toka detayıyla da kontrast yaratarak dikkatleri üzerine çekiyor. Siyah rengiyle her zaman şıklığı garantileyen düz dokuma mayo, biyeli yapısıyla da ekstra bir hareket kazanıyor. Her vücut tipine uyan toparlayıcı özelliği sayesinde kendini hem rahat hem de mükemmel görünecek şekilde hissedeceğin toparlayıcı mayoyla plajda özgüvenle yürümek artık hayal değil!

    Ürünü İncele

    7. Göz kamaştıran tasarım: Meba Drapeli Toparlayıcı Siyah Elbise Mayo

    8

    Plajda mükemmel görünüm elde etmek Meba Drapeli Toparlayıcı Siyah Elbise Mayonun farklı vücut şekillerine uyum sağlayan tasarımıyla artık çok kolay! Dayanıklı ve esnek kumaşı ile rahatlıkla hareket edip güneşin tadını çıkarabileceğiniz mayonun drape detayları karın bölgesini toparlarken elbiseli tasarımı ise basenleri kapatarak mükemmel bir siluet sunar. Siyah renge sahip mayo, göğüs kısmındaki kap detayları, ayarlanabilir askıları ve poliamid-lycra karışımlı kumaşı ile hem şık hem de konforlu bir deneyim veriyor. Üstelik toparlayıcı etkisi vücudunuzu sıkmadan sarar ve formda görünmenize yardımcı olur.

    Ürünü İncele

    8. Plajda zarif görünmek isteyenlere: Suwen Biyeli Toparlayıcı Lacivert Mayo

    9

    Yaz sezonu açılmışken plaj çantanızda mutlaka yer alması gereken bir parça var: Suwen Biyeli Toparlayıcı Lacivert Mayo! %80 polyamid ve %20 elastan karışımı ile bu mayo sadece rahat değil aynı zamanda vücudunuzu çok iyi bir şekilde toparlayarak sahilde kendinizi güvende ve havalı hissettiriyor. Lacivert rengi ve düz deseniyle her türlü plaj kombininize yakışan mayonun askılı ve biyeli detayı da büyüleyici bir görünüm yakalattıracak.

    Ürünü İncele

    9. Plaj koleksiyonunun yıldızı: Penti Basic Shirred Toparlayıcı Siyah Mayo

    10

    Bu yaz plajda tarzını konuşturmak isteyenler için Penti Basic Shirred Toparlayıcı Siyah Mayo tam da aradığı parça! Ayarlanabilir kalın askıları ve vücudu sarıp sarmalayan korse detayıyla her vücut tipine mükemmel bir şekilde uyan mayo, kalçaları narin bir şekilde saran yapısı sayesinde daha çekici bir görünüm yaratırken büzgülü kumaşı ve göğüs kısmındaki düğüm görünümüyle plaj günlerine fark katıyor. %80 polyester ve %20 elastan karışımıyla hem rahat hem de şık bir deneyim yaşatan ve düz siyah rengiyle de her kombininize uyacak mayoyu bavulunuza eklemeyi unutmayın!

    Ürünü İncele

    10. Tüm dikkatleri üzerinize çekin: Kom Büzgü Detaylı Kırmızı Toparlayıcı Mayo

    11

    Yazın plajda harika görünmek isteyenler için mükemmel bir seçenek olan Kom Büzgü Detaylı Kırmızı Toparlayıcı Mayo, V yakalı ve telsiz yapısıyla hem can acıtmıyor hem de şıklık sunuyor. Power-Mesh teknolojisi ve drapeli yapısı sayesinde vücudunu şekillendirerek fit bir görünüm elde etmenize yardımcı olan mayo elastik yapısıyla plajda veya havuzda giyim konforunu en üst seviyede tutar. %80 polyester ve %20 elastan içeriğiyle dayanıklılık ve esneklik veren mayonun uzun ömürlü olması için güneş kremleri, klor ve güneş ışınlarının yıpratıcı etkilerine karşı kullanım talimatlarına uymanız yeterli.

    Ürünü İncele

    İlginizi Çekebilir

    Moda kategorisinin yıldızları! Geçen ayın en çok satanları

    Moda kategorisinin yıldızları! Geçen ayın en çok satanları

     Beyler buraya! İşte bu yazın plaj modasının öne çıkanları

    Beyler buraya! İşte bu yazın plaj modasının öne çıkanları

     Rüzgara ve güneşe yenik düşmeyin! Tatil keyfinizi artıracak plaj çadırları

    Rüzgara ve güneşe yenik düşmeyin! Tatil keyfinizi artıracak plaj çadırları

     Yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz plaj çantaları

    Yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz plaj çantaları

    Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

    Express

    Anahtar Kelimeler:
    mayo kom mayo modelleri
    İş birliği İçerikleri
    Çantanızdan ayırmak istemeyeceksiniz!

    Çantanızdan ayırmak istemeyeceksiniz!

    "İyi ki aldım!" diyeceğiniz ev tipi pratik fön makineleri

    "İyi ki aldım!" diyeceğiniz ev tipi pratik fön makineleri

    Binlerce kişi bu ürünlerle mutfakta harikalar yarattı! İşte en çok satanlar

    Binlerce kişi bu ürünlerle mutfakta harikalar yarattı! İşte en çok satanlar

    Cilt kararmalarına elveda!

    Cilt kararmalarına elveda!

    Ev yaşam kategorisinde çok satanlar listesinin haziran ayı yıldızları!

    Ev yaşam kategorisinde çok satanlar listesinin haziran ayı yıldızları!

    Gece terlemelerine son! İşte klimalı yastıklar

    Gece terlemelerine son! İşte klimalı yastıklar

    Tümünü Gör
    Gece terlemelerine son! İşte klimalı yastıklar

    Gece terlemelerine son! İşte klimalı yastıklar

    Tam 1000 TL indirim! Skechers'ın çok satan modeli günün fırsat ürünü

    Tam 1000 TL indirim! Skechers'ın çok satan modeli günün fırsat ürünü

    BİM'e Off-Road ATV geliyor! 5 Temmuz 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

    BİM'e Off-Road ATV geliyor! 5 Temmuz 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

    Moda kategorisinin yıldızları! Geçen ayın en çok satanları

    Moda kategorisinin yıldızları! Geçen ayın en çok satanları

    Geçen ayın kişisel bakım kategorisinde en çok satılan ürünleri

    Geçen ayın kişisel bakım kategorisinde en çok satılan ürünleri

    Airfryer, elektrik süpürgesi ve dahası avantajlı fiyatlarla burada!

    Airfryer, elektrik süpürgesi ve dahası avantajlı fiyatlarla burada!

    Tümünü Gör
    Airfryer, elektrik süpürgesi ve dahası avantajlı fiyatlarla burada!

    Airfryer, elektrik süpürgesi ve dahası avantajlı fiyatlarla burada!

    Rahat, hafif, havalı, tarz! İndirime ek fiyatı sepette %15 daha düşüyor

    Rahat, hafif, havalı, tarz! İndirime ek fiyatı sepette %15 daha düşüyor

    Haziran ayının elektronik kategorisinde en çok satan ürünleri

    Haziran ayının elektronik kategorisinde en çok satan ürünleri

    İç bacak sürtünmesine karşı etkili çözümler

    İç bacak sürtünmesine karşı etkili çözümler

    iPhone, iPad, MacBook... A101'e Apple ürünleri geliyor!

    iPhone, iPad, MacBook... A101'e Apple ürünleri geliyor!

    En havalı LEGO setleri bugüne özel indirimli fiyatıyla sizi bekliyor

    En havalı LEGO setleri bugüne özel indirimli fiyatıyla sizi bekliyor

    Tümünü Gör
    Benzer En Yeniler İçerikleri
    Çantanızdan ayırmak istemeyeceksiniz!

    Çantanızdan ayırmak istemeyeceksiniz!

    "İyi ki aldım!" diyeceğiniz ev tipi pratik fön makineleri

    "İyi ki aldım!" diyeceğiniz ev tipi pratik fön makineleri

    Binlerce kişi bu ürünlerle mutfakta harikalar yarattı! İşte en çok satanlar

    Binlerce kişi bu ürünlerle mutfakta harikalar yarattı! İşte en çok satanlar

    Cilt kararmalarına elveda!

    Cilt kararmalarına elveda!

    Ev yaşam kategorisinde çok satanlar listesinin haziran ayı yıldızları!

    Ev yaşam kategorisinde çok satanlar listesinin haziran ayı yıldızları!

    Gece terlemelerine son! İşte klimalı yastıklar

    Gece terlemelerine son! İşte klimalı yastıklar

    Tümünü Gör

    Diğer Haberler

    Aşırı terleme artık dert değil! Şıpır şıpır terlemeye son veren 3 doğal yöntem

    Aşırı terleme artık dert değil! 3 doğal ve etkili yöntem

    Cildinizdeki kararmalarla vedalaşın! İşte en popüler kararma karşıtı ürünler

    Cilt kararmalarına elveda!

    Hem koruma hem bakım! Yazın çantanızdan ayırmak istemeyeceğiniz dudak bakım kremleri

    Çantanızdan ayırmak istemeyeceksiniz!

    Etek ve elbise giymek dert olmaktan çıkıyor! İç bacak sürtünmesine karşı en etkili ürünler

    İç bacak sürtünmesine karşı etkili çözümler

    Çillerinden kurtulmak istiyorsan bu 3 şeyi yap!

    Çillerinden kurtulmak istiyorsan bu 3 şeyi yap!

    Haziran ayının kişisel bakım kategorisinde en çok satan ürünleri

    Geçen ayın kişisel bakım kategorisinde en çok satılan ürünleri

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.