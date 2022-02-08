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Teoman da içerideydi! Lucca önündeki silahlı saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı

08.02.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bebek'te geçtiğimiz günlerde ünlü kafe Lucca’nın önünde gerçekleşen silahlı saldırı ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ünlü sanatçı Teoman'ın da içeride bulunduğu sırada meydana gelen silahlı saldırıyı gerçekleştiren zanlı ve yanındaki arkadaşı yakalandı. "Bir süre önce Lucca’da çalışmıştım ama oradan kendi rızamla, sorunsuz bir şekilde ayrıldım. Olayın Lucca ile bir ilgisi yok" diyen zanlı ve yanındaki arkadaşı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Teoman da içerideydi! Lucca önündeki silahlı saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı

İstanbul Bebek'te geçtiğimiz cumartesi gecesi saat 01.30 sıralarında ünlü kafe Lucca’nın önünde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi yaralanmış, zanlılar olay yerinden kaçarak kayıplara karışmıştı. Polis, ünlü sanatçı Teomanı'n da içeride bulunduğu mekanın önünde gerçekleşen saldırıyı gerçekleştirilen kişilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

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MALTEPE'DE YAKALANDILAR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kullandıkları otomobilin plakasının belirlenmesinin ardından, teknik ve fiziki takibe başladı. Çalışmalar sonucunda, şüphelilerin Maltepe’de bir adreste oldukları tespit edildi. Olayın şüphelileri Can A. (25) ve Mahmut B. (24) dün akşam saatlerinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Gayrettepe’de bulunan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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"ARAÇTAN İNDİM, GELİŞİGÜZEL ATEŞ AÇTIM"

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden Can A., “Arkadaşımla sahilde alkol aldık. Daha sonra arabaya bindik ve ilerledik. Bir süre sonra yolda trafik oluştu ve kornaya bastık. Biz kornaya basınca yol kenarında bekleyen birkaç kişi bize küfretti. Biz de onlara karşılık verdik. Sonra biz aracımızla yolumuza devam ederken onlar küfretmeye devam etti. Ben de araçtan indim ve silahla gelişigüzel ateş açtım. Çok sarhoştum ve olan bitenin farkında bile değildim. Bir süre önce Lucca’da çalışmıştım ama oradan kendi rızamla, sorunsuz bir şekilde ayrıldım. Olayın Lucca ile bir ilgisi yok” dedi.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüphelilerden Can A.'nın 1, Mahmut B.'nin ise 4 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: İHA-DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul silahlı saldırı
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