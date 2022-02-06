İstanbul'da ünlü mekana silahlı saldırı! Teoman da içerideydi, büyük panik

İstanbul Bebek'te gece saatlerinde ünlü bir mekana kurşun yağdırıldı. Otomobille gelen şahsın saldırısı sonucunda 3 kişi yaralandı. Saldırganın saldırı düzenlediği yerden geçtiğimiz çıkarıldığı öğrenilirken öte yandan saldırı esnasında sanatçı Teoman’ın da mekanda olduğu ortaya çıktı.

OTOMOBİLLE GELEREK KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, saat 01.20 sıralarında Beşiktaş Bebek Yoğurtçu Zülfü Sokak üzerindeki ünlü bir mekanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde otomobille gelen bir şahıs, araçtan indikten sonra silahını çekerek kurşun yağdırdı. Şahıs ardından geldiği araca binerek hızla uzaklaştı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Saldırı sonucunda ünlü mekanın işletmecisi İbrahim Y. (48) bacağından, çiçekçi Mehmet P. (30) kalçasından ve yoldan geçen Recep V. (36) ise bacağından yaralandı. Yağmur A.’nın aracının ise ön sağ yolcu camına isabet sonucu kırıldığı belirlendi. Saldırı anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

GEÇEN AY İŞİNE SON VERİLMİŞ

Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda şahsın emniyette “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçundan kaydı bulunan Can A. (25) olduğu tespit edildi.

Şahsın geçtiğimiz ay saldırı düzenlediği kafeteryadan çıkartıldığı ortaya çıktı. Beşiktaş polisi saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

TEOMAN BÜYÜK PANİK YAŞADI

Öte yandan mekanda aralarında sanatçı Teoman’ın da bulunduğu müşteriler büyük panik yaşadı. Olay sonrası çok gergin olan Teoman, arabasına binerek mekandan ayrıldı.



