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  4. Teoman'dan bomba Nusret yorumu... Sosyal medyayı salladı: "Zenginleri..."

Teoman'dan bomba Nusret yorumu... Sosyal medyayı salladı: "Zenginleri..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.08.2024 13:13
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Hem şarkılarıyla hem özel hayatıyla hem de açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Teoman verdiği bir röportajda Nusret ile ilgili söylediği sözlerle adından söz ettirdi.

Teoman'dan bomba Nusret yorumu... Sosyal medyayı salladı: "Zenginleri..."

Şarkıları, özel hayatı, açıklamaları ve tarzıyla her daim adından söz ettiren Teoman son olarak vasiyetiyle "Helal olsun" dedirtmişti.

Teoman "Kanuni düzenlemeler nedeniyle vasiyetimi istediğim gibi yazamadım ama. Ölümüm halinde birikimlerimin dörtte biri çocuk esirgeme kurumuna gidecek. Gerisini doğal mirasçım olarak kızım alacak" demişti.

Son olarak Sayın Bay Rock Yıldızı adından bir kitap çıkaran Teoman Ot TV için verdiği söyleşide yine bombayı patlattı.

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Teo bu sefer de OT TV'ye verdiği röportajın fragmanıyla gündemde. Tanıtım videosunda "Ben mesela kişilik olarak etçi Nusret'ten nefret eden insan tipinden değilim. Zenginleri skiyor, beni skmiyor" diyen Teoman sosyal medyada hızla çok konuşulan isimler arasında yerini aldı.

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Teoman'ın sözlerini duyanlar "Kral yine açık konuşmuş", "Ya bu ne rahatlık", "Kitabın ortasından konuşuyor" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Nusret Gökçe Teoman
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