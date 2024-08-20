Uzun zamandır ortalarda yoktu... Meltem Cumbul ABD'deki evini kapattı! Türkiye'ye kesin dönüş

MYNET-Çiçek Taksi, Tatlı Kaçıklar, Yılan Hikayesi, Biz Size Aşık Olduk, Gurbet Kadını, Aşk Yakar ve Muhteşem Yüzyıl gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Meltem Cumbul uzun zamandır yaşamını New York’ta sürdürüyordu.

EKRANLARA DÖNÜYOR

Yeni projesi için ülkeye dönen Cumbul'un kesin dönüş yaptığı ve ABD'deki evini kapattığı iddia edildi. Ünlü oyuncu uzun bir aradan sonra 'Güzel Aşklar Diyarı' ile izleyicisinin karşısına çıkacak.

Meltem Cumbul ve Halil Ergün’ün başrollerini paylaşacağı dizide Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Melis Birkan, Ege Kökenli gibi isimler yer alıyor. Dizi müziklerinin yapımı ise Mahsun Kırmızıgül’e ait.