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Teoman vasiyetini açıkladı! "Birikimlerimin dörtte biri..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.06.2024 11:16
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"Sayın Bay Rock Yıldızı" romanıyla gündemde olan Teoman vasiyetini açıkladı. Teoman mirasının dörtte birini Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladığını açıkladı.

Teoman vasiyetini açıkladı! "Birikimlerimin dörtte biri..."

İlk romanı "Sayın Bay Rock Yıldızı" ile gündemde olan Teoman yeni açıklamalarda bulundu. Günaydın'dan Tuba Kalçık'a konuşan Teoman vasiyetini açıklayınca gündem oldu.

"Kanuni düzenlemeler nedeniyle vasiyetimi istediğim gibi yazamadım" diyen Teoman devamında "Ölümüm halinde birikimlerimin dörtte biri Çocuk Esirgeme Kurumu'na gidecek. Gerisini doğal mirasçım olarak kızım alacak" dedi.

Ekran Alıntısı

KIZIYLA İLGİLİ SAMİMİ İTİRAF

"Kendimi baba olarak çok beğenmiyorum ama kızımın bu konuda derdi yok" ifadelerini kullanan Teoman "Küçükken kendimi, babam olmadığı, maddi olarak da zayıf olduğumuz için hep çok güvensiz hissettim. Dayanağım olmadığını düşündüm hep. Bu beni huzursuz biri yaptı. Kızım öyle hissetmesin istiyorum" dedi.

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