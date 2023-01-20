Tepki çeken kız kavgası! Sınıfın ortasında arkadaşını tekme tokat dövdü... Yetmedi yerlerde sürükledi

İskoçya’nın Fife şehrindeki bir lisede yaşanan olay ülke gündemine bomba gibi düştü. İskoç bir öğrenci arkadaşını sınıfın ortasında defalarca yumruklayıp kafasına tekme atmaya başladı. Sözlü bir şekilde tartıştığı arkadaşını daha sonrasında yerde sürüklemeye başlayan kız öğrenciyi sınıftan kimse durdurmadı. Yerde yatan öğrenci aldığı tekme ve yumruk darbelerinden kendisini korumak için kapanmayı tercih ederken sınıfta bulunan diğer öğrenciler ise bu anları kaydetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın sosyal medyada geniş yankı uyandırmasından sonra olaya ilişkin olarak soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Polisin okulla temas halinde olduğu belirtilirken okul müdürü durumu velilere bildirdiklerini ifade etti.

Kavganın taraflarından olan kız öğrencilerinden birinin ailesi kızlarının aylarca okulda zorbalığa maruz kaldıktan sonra patladığını ve bu durumun okul yönetimi tarafından dikkate alınmadığını söyledi. Kızlarının zorbalığa maruz kaldığını okul yönetimine bildirmelerine rağmen aile, yetkililerin hiçbir şey yapmadığını ve bu tavrın öğrenciler arasındaki gerilimi arttırdığını ifade etti.