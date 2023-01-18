Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Bikini altı seçimi tartışmalara neden oldu! Sosyal medya kullanıcıları çıplak zannedince eleştiriler yağmuruna tutuldu

Bikini altı seçimi tartışmalara neden oldu! Sosyal medya kullanıcıları çıplak zannedince eleştiriler yağmuruna tutuldu

18.01.2023 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta ailesiyle birlikte gittiği bir tekne turundan görüntülerini paylaşan kadının gönderisi kısa sürede gündem yaratmayı başardı. Bikini altı ten rengiyle birebir aynı olduğu için belden aşağısının çıplak olduğu düşünülen kadın sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Bir görenin bir daha baktığı bikini altı seçimi sosyal medyada tartışmanın fitilini ateşledi.

Bikini altı seçimi tartışmalara neden oldu! Sosyal medya kullanıcıları çıplak zannedince eleştiriler yağmuruna tutuldu

TikTok’ta paylaşaılan bir görüntü sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Ailesiyle birlikte tekne turu yapan bir kadının küçük bir çocuğun elinden tutarken güvertedeki anları tartışmaların odağına yerleşti. Sosyal medya kullanıcıları kadının bikini altı olmadığını zannederken dikkatli bir şekilde bakıldığında ise tamamen ten rengiyle aynı olan bir modeli seçtiği ortaya çıktı. Sosyal medya kullanıcıları gönderiyi kısa sürede yorum yağmuruna tutarken ten rengi bikini seçimi kullanıcıları ikiye böldü.

BİKİNİ ALTINI BULMAKTA ZORLANDILAR

yeni6

Genç kadın üzerine siyah bir bralet bikini üstü tercih ederken altına ise ten rengi bir model seçti. Bikini altını bulmakta zorlanan kullanıcılar TikTok’ta ten rengi kıyafet tercih edip etmeyeceklerine dair yorumlarını bildirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bikini altı olmadığını zannettim ve bir an kalp krizi geçiriyordum” dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Kesinlikle böyle bir şeyi giymem” yorumunu yaptı.

İlginizi Çekebilir

Çıplak mayosu olay oldu! Gören bir daha baktı: Bu çılgınca

Çıplak mayosu olay oldu! Gören bir daha baktı: Bu çılgınca

 Bir daha baktılar! Çıplak zannettiler: “Göğüs uçları ve kıllar...”

Bir daha baktılar! Çıplak zannettiler: “Göğüs uçları ve kıllar...”

 İkisi de yetişkin film yıldızı! “Setlerde öğrendik ama..."

İkisi de yetişkin film yıldızı! “Setlerde öğrendik ama..."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocasını ve sevgilisini kendisine sarılmaları için aynı anda çağırdıKocasını ve sevgilisini kendisine sarılmaları için aynı anda çağırdı
“Spor salonlarına boşa para vermeyin” dedi! Günde iki kez...“Spor salonlarına boşa para vermeyin” dedi! Günde iki kez...
Uyarısı olay oldu! “Milyonlarca kadın zarar görüyor”Uyarısı olay oldu! “Milyonlarca kadın zarar görüyor”
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya bikini tiktok

En Çok Okunan Trend Haberler

Sosyal medyadan takip edip adım adım ihaneti çözdü

Sosyal medyadan takip edip adım adım ihaneti çözdü

İkisi de yetişkin film yıldızı! “Setlerde öğrendik ama..."

İkisi de yetişkin film yıldızı! “Setlerde öğrendik ama..."

Transparan iç çamaşırıyla nefesleri kesti! “Kendim tasarladım”

Transparan iç çamaşırıyla nefesleri kesti! “Kendim tasarladım”

Beğeni butonunu çökertti! Tanga iç çamaşırıyla olay poz

Beğeni butonunu çökertti! Tanga iç çamaşırıyla olay poz

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.