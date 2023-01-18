Bikini altı seçimi tartışmalara neden oldu! Sosyal medya kullanıcıları çıplak zannedince eleştiriler yağmuruna tutuldu

TikTok’ta paylaşaılan bir görüntü sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Ailesiyle birlikte tekne turu yapan bir kadının küçük bir çocuğun elinden tutarken güvertedeki anları tartışmaların odağına yerleşti. Sosyal medya kullanıcıları kadının bikini altı olmadığını zannederken dikkatli bir şekilde bakıldığında ise tamamen ten rengiyle aynı olan bir modeli seçtiği ortaya çıktı. Sosyal medya kullanıcıları gönderiyi kısa sürede yorum yağmuruna tutarken ten rengi bikini seçimi kullanıcıları ikiye böldü.

BİKİNİ ALTINI BULMAKTA ZORLANDILAR

Genç kadın üzerine siyah bir bralet bikini üstü tercih ederken altına ise ten rengi bir model seçti. Bikini altını bulmakta zorlanan kullanıcılar TikTok’ta ten rengi kıyafet tercih edip etmeyeceklerine dair yorumlarını bildirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bikini altı olmadığını zannettim ve bir an kalp krizi geçiriyordum” dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Kesinlikle böyle bir şeyi giymem” yorumunu yaptı.