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Terör propagandasında boyut atlamışlardı... Skandal görüntüler sonrası İsveç'ten dikkat çeken açıklama!

17.06.2022 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin, NATO üyelik sürecini veto ettiği İsveç'ten gelen skandal görüntüler sonrası yeni bir gelişme yaşandı. Başkent Stockholm'deki bazı sembol binalara terör örgütü PKK'nın ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin yansıtılmasının ardından İsveç Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada sosyal medyada dolaşımda olan paylaşımlarla ilgili önlemler alındığı bildirildi.

Terör propagandasında boyut atlamışlardı... Skandal görüntüler sonrası İsveç'ten dikkat çeken açıklama!

İsveç Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın resmi ve örgüte ait görsellerin, projeksiyonla binalara yansıtıldığına dair sosyal medyada dolaşan paylaşımlarla ilgili önlemler alındığını duyurdu.

"İLGİLİ TEDBİRLER ALINMIŞTIR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Manipüle edildiğine inandığımız mesajlar ve görüntüler sosyal medyada İsveç'in PKK'yı desteklediğini iddia edilerek dolaşıyor. İlgili tedbirler alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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"TERÖR ÖRGÜTÜ OLAN PKK'YI AÇIKÇA KINIYORUZ"

Açıklamada olayın kötü bir kampanya olduğuna işaret edilirken, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu, açık bir şekilde İsveç'in NATO'ya katılımını engellemek amacıyla kasıtlı ve kötü niyetli bir etki kampanyasıdır. İsveç bir terör örgütü olan PKK'yı açıkça kınamıştır ve İsveç terörün her türlüsünü kınamaktadır. Dışişleri Bakanı Ann Linde, hiçbir zaman PKK'ya destek ifadesinde bulunmadı ve manipüle edilmiş videoyu ve PKK'yı şiddetle reddediyor."

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Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah diplomatik polisle yaptığı görüşmede olayı doğruladığını söyledi.

Yunt, "Polis, Stockholm'de Globen Avicii Arena Spor Salonu'ndaki görüntüyü doğruladı. Stockholm'deki tarihi belediye binasına yansıtılan görüntünün de büyük ihtimalle doğru olduğunu belirtti." dedi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın İsveç ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında, projeksiyonla terör örgütüne ait sembollerin başkent Stockholm'deki tarihi belediye binasına ve Globen Avicii Arena Spor Salonu'nun tavanına yansıtıldığına dair görüntüler paylaşılmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
pkk İsveç
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