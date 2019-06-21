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Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

SEÇİM HABERLERİ  | 21.06.2019 10:03 | Son Güncelleme

Munzur Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Kemal Özcan tarafından açıklanan mektubun ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın avukatlarından açıklama geldi.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın söz konusu mektubuna da yer verilen açıklamada Öcalan’ın “HDP’de vücut bulan Demokratik İttifak anlayışı, güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır. Demokratik İttifakın önemi ve tarihsel anlamı mevcut ikilemlere kendine angaje etmemesi ve şimdiye kadar olduğu gibi seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmesidir” ifadesi yer aldı.

Asrın Hukuk Bürosu'ndan yapılan açıklama şöyle:

Müvekkilimiz Sayın Abdullah Öcalan ile İmralı Ada Cezaevi’nde 18.06.2019 tarihinde bir avukat görüşmesi gerçekleştirdik. Sayın Öcalan diğer görüşmelerde olduğu gibi bu görüşmede de birçok konuda değerlendirmeler yapmış ve görüşlerini paylaşmıştır. Bu konular genel olarak; açlık grevleri, Türk-Kürt ilişkileri, Kürt tarihi, kişiliği ve kültürü, Suriye ve Kuzey Suriye’deki durum ve olasılıklar, Demokratik Siyaset-Demokratik İttifak imkân ve yöntemleri, Türkiye’deki güncel siyaset ve olası gelişmelere dair olmuştur.

Sayın Öcalan aynı zamanda güncel siyaset ve olası gelişmelere ile ilgili bir metin kaleme almıştır. Bu metnin de görüşmenin içeriği ile birlikte, öncelikli olarak metnin muhatabı olan HDP ile paylaşılmasını ve görüşülmesini istemiştir. Bizler de sayın Öcalan’ın talebi doğrultusunda yapmış olduğu değerlendirmeleri ve yazıyı, görüşmeden sonra HDP kurulları ve yetkilileri ile paylaşarak 21 Haziran 2019 Cuma günü kamuoyuna bilgilendirme planlaması yaptık. Bu konuda belirttiğimiz muhataplar dışında bir paylaşımımızın olmadığını belirtmek özellikle belirtmek isteriz.

Ayrıntılar geliyor...

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Abdullah Öcalan Asrın Hukuk Bürosu

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