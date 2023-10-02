Teröristlere konaklama hizmeti sağlıyorlardı! Bakan Yerlikaya son operasyonu duyurdu: İstanbul ve Kırklareli'nde çok sayıda gözaltı

Bölücü terör örgütü mensuplarının saklanabileceği güvenli evleri oluşturan ve bölücü terör örgütünün faaliyetlerinden tutuklu ya da hükümlü bulunan örgüt mensuplarına yardım toplayan kişiler tespit edildi. İki ilde çok sayıda eş zamanlı operasyon düzenlendi.

"NEFESLERİNİ KESECEĞİZ!"

Bakan Yerlikaya operasyonu sosyal medya hesabından duyururken şunları kaydetti:

"BTÖ’ye yönelik İstanbul ve Kırklareli'nde 26 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 20 şahıs gözaltına alındı! Teröristlerin ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz!

KALACAK EV AYARLIYOR, YARDIM TOPLUYORLARDI

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Bölücü Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda:

BTÖ’nün faaliyetlerinden tutuklu/hükümlü bulunan örgüt mensuplarına yardım toplayan;

Sözde kadro olarak tabir edilen örgüt mensuplarının saklanabileceği, barınabileceği güvenli evleri oluşturan şahıslar tespit edilmiş ve yakalanmalarına yönelik İstanbul’da 11 ilçemizde ve Kırklareli’nde 26 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

20 KİŞİ YAKALANDI

HDP il sözcüsü ve ilçe başkanlarında da aralarında bulunduğu 20 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Aziz milletimizin duaları ve destekleriyle, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir."