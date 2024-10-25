Terörsitbaşı Fetullah Gülen'in cenaze törenindeki Adil Öksüz müydü? 18 Temmuz 2016'dan bu yana kayıplara karışmıştı... Dikkat çeken fotoğraf karesi

FETÖ elebaşı hain Fetullah Gülen için ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Skyland Baseball Stadyumu’nda cenaze töreni düzenlendi. 20 Ekim akşamı öldüğü duyurulan FETÖ elebaşı Gülen’in cenazesi dört gündür St. Luke’s hastanesinin Monroe şubesinin morgunda tutuluyordu.

TÖRENE QR KOD İLE GİRİŞ YAPITILAR

Teröristbaşı Gülen'i gömmek için dünyanın çeşitli ülkelerinde firarı olarak bulunan terör örgüt mensupları bir araya geldi. Törene kişiye özel QR kod ile giriş yapılması kararlaştırıldı.

YÜZLERİNİ KAPATMAYA ÇALIŞTILAR

15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde 251 vatandaşın şehit edilmesine neden olan FETÖ'ye üye olan şahısların elebaşları Fetullah Gülen'i mezara koyma töreninde yüzlerini gizlemesi dikkatlerden kaçmadı.

TÜRK BASININA İZİN VERİLMEDİ

Öte yandan Türk basınının cenaze törenine katılmasına ve görüntü çekmesine izin verilmedi.

DRON UÇURMAK YASAKLANDI

Teröristbaşı Gülen için törenin düzenlediği Essex bölgesinde yerel saatle 10.00-14.00 arası dron uçurmak yasaklandı.

TÖRENDEKİ KİŞİ ADİL ÖKSÜZ MÜYDÜ?

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre; terör örgütü ele başı Fetullah Gülen'in cenaze töreninde kameralara yansıyan bir kişi dikkat çekti. Gülen'in tabutunun hemen arkasında yer alan kişinin 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin baş sorumlularından biri olan ve örgütün sözde TSK imamı olan firari Adil Öksüz olduğu öne sürüldü.

ADİL ÖKSÜZ KİMDİR VE NEREDE?

FETÖ'nün hain darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Akıncı Üssü'nde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz, örgütün sözde TSK imamı olarak biliniyor.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından 16 Temmuz sabahı Ankara'daki Akıncı Üssü yakınlarında yakalanan Adil Öksüz, 18 Temmuz'da getirildiği Sincan Batı Adliyesinde hakim Köksal Çelik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yürüten savcı Mehmet Yılmaz'ın karara itirazını da Asliye Ceza Hakimi Çetin Sönmez, "delil yetersizliği"nden reddetti. Öksüz, 21 dakika kaldığı Sincan'daki adliyeden çıkarak kayıplara karıştı.

1 Eylül 2016'da yayımlanan 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyeliği görevinden çıkarılan, İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde "kırmızı" kategoride yer alan, yakalatana 4 milyon liraya kadar ödül konulan ve 18 Temmuz 2016'da adeta "sır" olan Adil Öksüz'ün yakalanması için yurt içi ve dışında arama çalışmaları devam ediyor.

Öksüz'ün, Sincan Batı Adliyesinde cumhuriyet savcılığındaki sorgusunda, "14 Temmuz'da Sakarya'dan Ankara'ya geldim. Keçiören'de kaldım. Tarla bakmak için 150 liraya anlaştığım taksici beni getirip Kazan'a bıraktı." ifadesine karşın, polisin yürüttüğü çalışma sonucu Öksüz'ün ifadesinde belirttiği Keçiören'deki 2 adresin uzun süredir boş olduğu ve kimsenin kalmadığı belirlendi. Ayrıca o gün yakalandığı yere, Keçiören bölgesinden herhangi bir taksinin de gelmediği anlaşıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, Öksüz'ü serbest bırakan hakimler Çelik ve Sönmez'i 1 Kasım 2018'de meslekten ihraç etti. Sönmez, yargılandığı Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul'da FETÖ soruşturması kapsamında ifadesi alınan Ü.A, FETÖ şüphelisi Ahmet Güneş'in kendisine, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in sözlerini dinlemediği gerekçesiyle aralarında Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'in de bulunduğu örgüt mensuplarını falaka usulüyle dövdüğünü öne sürdü.