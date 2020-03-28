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Tescilli güzel Açalya Samyeli Danoğlu anne oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2020 16:02 | Son Güncelleme

2016 yılında iş insanı Erman Ademoğlu ile dünyaevine giren Açalya Samyeli Danoğlu, oğlu Fettah Baran'ı kucağına aldı.

Tescilli güzel Açalya Samyeli Danoğlu anne oldu

2012 Türkiye Güzeli model ve oyuncu Açalya Samyeli Danoğlu, 2016 yılında iş insanı Erman Ademoğlu ile Paris'te evlendi.

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ANNE OLDU

Evlendikten sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Danoğlu, dün anne oldu. Çift, oğullarına 'Fettah Baran' adını verdi.

Erman Ademoğlu, oğlunun ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Ademoğlu, paylaşımına şu notu düştü:

"ÖMRÜN UZUN OLSUN OĞLUM"

Allah bana, ilk kez tuttuğun elimle, senin koluna gireceğim yaşlı günlerimi görmeyi nasip etsin... İnşallah vatanına, milletine hayırlı ve dini bütün bir evlat yetiştirebiliriz. Ömrün uzun ve hayırlara vesile olsun canım oğlum...

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Anahtar Kelimeler:
Açalya Samyeli Danoğlu, anne oldu,

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