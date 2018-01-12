MAGAZİN

Teşekkürler sevgilim

MAGAZİN HABERLERİ | 12.01.2018 11:02 | Son Güncelleme 8 saat önce

İzel yıllar sonra eski sevgilisi Sinan Akçıl’ın yazdığı “Teşekkürler Sevgilim” adlı şarkı için stüdyoya girdi.

Teşekkürler sevgilim

İzel, önceki akşam Marşandiz Stüdyoları’ndaydı. Ünlü şarkıcı, ENBE Orkestrası’nın yeni albümünde yer alacak “Teşekkürler Sevgilim” şarkısı için Behzat Gerçeker ve Sinan Akçıl’la birlikte kayıt yaptı.

Çıkışta soruları yanıtlayan İzel, “Sinan’ı ve stüdyoları çok özlemişim. Bizim Sinan’la hiçbir kırgınlığımız olmadı. Birbirimizi 15 yıldır tanıyoruz. Yaklaşık 6 yıl sonra onun şarkısıyla dönmek benim için harika oldu” dedi.

O sırada stüdyodan çıkan Sinan Akçıl da “Yılın şarkısı geliyor. İzel şarkımıza nefes ve hayat verdi” diye konuştu. İzel, Akçıl’a duygusal bir karşılık verdi: “Sen de bana nefes, hayat ve söz verdin!”

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sinan akçıl izel

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