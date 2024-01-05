Tesettürlü fotoğrafları gündemdeydi: Oyuncu Seda Bakan'ın bindiği uçakta kedi krizi çıktı!

Rol aldığı dizilerle sık sık gündem olan oyuncu Seda Bakan, geçtiğimiz günlerde Londra'da bulunan Hype Park'ta çektirdiği fotoğraflarını paylaşmıştı. Bakan'ın fotoğraflarının bir kısmında başında eşarp olması nedeniyle çok sayıda yorum gelmişti.

Bakan, bu kez Atina yolculuğu sırasında uçakta yaşanan ve rötara sebep olan 'kaçak kedi' krizini takipçileriyle paylaştı.

Seda Bakan, dün sabah İstanbul'dan Atina'ya yolculuk yaptı. 38 yaşındaki oyuncu, Insagram hesabından yaptığı paylaşımla uçakta yaşanan krizi anlattı.

"Havadan bildiriyorum. Kedi kaçak! Yani kayıtlı değil, çantada gizlice sokulmuş. Bu sebepten yolcu ve kedisi indirildi ama tabii bizim yolculuk iki saat rötar yedi."







