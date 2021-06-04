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Teşkilat 14 bölüm (Sezon Finali) fragmanı yayınlandı! Serdar ölüyor mu?

04.06.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT'nin iddialı dizisi Teşkilat'tın sezon finali fragmanı yayınlandı. Sezon finali için geri sayımın başladığı dizide yine bol aksiyonlu bir bölüm izleyiciyi bekliyor. 14. bölüm ile ekranlara ara verecek olan Teşkilat'ın yeni bölümünde Serdar'ın teröristler tarafından kaçırılan uçakta rehin alınması yürekleri ağza getirecek...

Teşkilat 14 bölüm (Sezon Finali) fragmanı yayınlandı! Serdar ölüyor mu?

Sezona iddialı bir giriş yapan MIT destekli Teşkilat dizisinin 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal ve Mesut Akusta'nı yer aldığı dizi bu hafta sezon finali yapacak. Fenomen dizisinin yeni bölümünde yine nefesler tutulacak. Ekip'ten Pınar ve Serdar'ın hayatı tehlikedir. Teröristler tarafından kaçırılan uçakta bulunan Serdar'ın, Mete beyden helallik istemesi akıllara ölecek mi sorusunu getirdi.

TEŞKİLAT DİZİSİ SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

Fadi, içinde olduğu aracın kaza yapmasının ardından fırsattan istifade ederek kaçmaya çalışır. Kazanın ardından çıkan çatışmada araçta sıkışan Pınar’ın hayatı tehlikededir. Serdar, peşinde olduğu teröristin uçağı kaçırmasının ardından büyük saldırı planının uçakla gerçekleşeceğini anlar. Uçakta bomba bulunduğunu tespit etmesi üzerine saldırıya engel olmak için harekete geçer.

Fadi’nin kaçtığı ve Serdar’ın içinde olduğu uçağın kaçırıldığı bilgisi karargâha ulaşınca ekip teyakkuza geçer. Bombayı etkisiz hale getirmek için zamana karşı bir yarışın içine giren Serdar, saldırganların uçakta bir istihbaratçı olduğunu öğrenmesiyle köşeye sıkışır. Ceren saldırı planının bir parçası olarak yürüttüğü faaliyetlerine devam ederken, onu takip eden ekip bir başka saldırının planlandığını öğrenir.

TEŞKİLAT DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Türkiye’ye getirilen Fadi, ‘Kale’ye yönelik planlanan saldırıyla ilgili sorguya alınır ancak soruları cevapsız bırakır. Fadi’nin yakalanmasına rağmen, Şef büyük saldırı planına devam etmesi için Ceren’e talimat verir.

Karargâhta yapılan değerlendirmeler sonucunda Ceren için yolun sonuna gelindiğine karar verilir. Ceren’in Şef başta olmak üzere tüm bağlantılarıyla birlikte yakalanması için operasyon planlanır. Bu sırada büyük saldırı için ülkeye gelen teröristler kurdukları düzenekle televizyonlarda boy gösterip tehditler yağdırır.

Planlanan saldırının detaylarına ulaşmak için farklı yollar arayan Uzay, Fadi tarafından aktarılan paraların izini sürmek için Gürcan’a ihtiyaç duyar. Kale’ye yönelik büyük saldırıyı engellemek için ekip dört bir koldan mücadele verirken onları büyük sürprizler beklemektedir.


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Deniz Baykal Çağlar Ertuğrul Teşkilat dizisi
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