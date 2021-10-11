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Teşkilat 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! MİT ekibinden ayrılan Zehra'ya ne olacak?

11.10.2021 01:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 17. bölümüyle ekrana geldi. Teşkilat'ın final sahnesinde Zehra, kızı için özel ekipten ayrıldı. Serdar ve Zehra arasında duygusal anlar yaşandı. Teşkilat'ın 18. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmanda Zehra'nın "Ekiptekiler beni evde, evdekiler ise mezarda sanıyor" sözleri dikkat çekti. Ancak ekipten ayrılan Zehra kaçırılarak işkence görüyor. Peki Teşkilat'ta Zehra'ya ne olacak? Deniz Baysal diziden ayrılacak mı?

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Hakan Boyav, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisi, 17. yeni bölümüyle 10 Ekim Pazar akşamı TRT 1'de seyirci karşısına çıktı.

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SERDAR VE ZEHRA'NIN DUYGUSAL ANLARI!

Teşkilat son bölümde, eski eşi sondaj gemisine yapılan saldırıda ölen Zehra, kızı için MİT'in özel ekibinden ayrılma kararı aldı. Serdar ise Zehra'ya 'Gitme' dedi. Ancak Zehra'nın "Bana kalmam için tek bir sebep söyle" sözlerine Serdar ise "Sana ihtiyacımız var" yanıtını verdi. Serdar'ın "Sen gittiğin için bir yanım eksik" sözleri dikkat çekerken, birbirlerine sarılan ikili arasında duygusal anlar yaşandı. Zehra ise gözyaşlarıyla ekibe veda etti.

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TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gemi saldırısının tek faili olan Simon'u almak için Güney Kıbrıs'a giden ekip uğradıkları saldırıdan kaçarken girdikleri mayınlı arazide ölüm kalım savaşı vermektedir.

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Türkiye'ye karşı ağır yaptırımların görüşüleceği komisyon toplantısının arifesinde Simon’un komisyonun önüne çıkmasını engellemek isteyen Yıldırım planlarını devreye sokar ve yeni sağ kolu Çetin’i sahaya sürer.

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Zehra’nın ekipten ayrılma kararı karargahta bomba etkisi yaratır.

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Kızıyla birlikte yeni hayatına başlamaya hazırlanan Zehra’nın bu kararını etkileyecek beklenmedik bir gelişme yaşanır.

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Simon'u ele geçirmek için ekiple işbirliği yapan Ceren'in neyi amaçladığı ekip içinde tartışma konusu olur.

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Ceren'in herkesten sakladığı büyük bir sırrı vardır.

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Serdar’ın baskıları sonucunda Ceren’in büyük sırrını açıklamasıyla tüm dengeler değişecektir.

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Çağlar Ertuğrul MİT Teşkilat dizisi
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