Teşkilat 2. sezon 3. tanıtımı yayınlandı! Yıldırım, intikam için dönüyor

Başrollerini Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal ve Ezgi Şenler gibi isimlerin paylaştığı Teşkilat dizisi, yeni sezon fragmanıyla heyecan yarattı. Yeni sezonda Yıldırım, öc almak için Türkiye'ye dönüyor. Dizide sert tavırlarıyla dikkat çeken Halit karakterinin ise hikayede nasıl bir yer alacağı merak konusu oldu.

EKİP KÖŞEYE SIKIŞTI

Serdar'ın içinde bulunduğu uçağın kaçırılması ve uçaktakilerin, Serdar'ın istihbaratçı olduğu bilgisine ulaşılmasıyla, ekip köşeye sıkıştı. Yeni sezonda, Serdar'ın yaşadığı zorluklar konu alınırken, ekibin başına gelen Halit isimli karakter ise gizem yarattı. Öte yandan, büyük bir intikam duygusuyla vatana dönen Yıldırım ise şimdiden düşmanlarına korku salıyor.

İşte Teşkilat dizisinin 2. sezon 3. tanıtımı:

TEŞKİLAT DİZİSİ 14. BÖLÜMDE NE OLDU?

Serdar'ın peşinde olduğu terörist uçağı kaçırırınca, büyük bir saldırının uçakla gerçekleşeceği anlaşıldı.

Serdar, uçaktaki bombaları öğrenir öğrenmez, saldırıya engel olmak için kolları sıvadı.

Fadi ise aracın kaza yapmasını fırsat bilerek kaçmaya çalıştı.

Pınar, metroda güvenliği sağlamaya çalışırken, hayatını tehlikeye attı.

TEŞKİLAT DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Ankara'daki SİHA fabrikasına düzenlenen terör saldırısı sonrası, yapılan araştırmalar neticesinde; saldırının, yabancı istihbarat servisleri tarafından organize edildiği öğrenilir. Bu olay üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı gizli bir ekip kurarak, saldırının arkasında yer alan güçleri engellemeye çalışır.

TEŞKİLAT DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Teşkilat dizisi, Ankara'nın Keçiören, Akyurt, Altındağ, Polatlı, Gölbaşı, Sincan ilçelerinde çekiliyor.





