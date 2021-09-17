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Teşkilat 2. sezon 3. tanıtımı yayınlandı! Yıldırım, intikam için dönüyor

17.09.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Teşkilat, 2. sezon 3. fragmanıyla büyük yankı uyandırdı. Yeni sezon tanıtımına, intikam için Türkiye'ye dönen Yıldırım'ın ''Dünya da hiç kimse intikam almayı benden daha çok hak edemez'' sözleri damga vurdu.

Teşkilat 2. sezon 3. tanıtımı yayınlandı! Yıldırım, intikam için dönüyor

Başrollerini Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal ve Ezgi Şenler gibi isimlerin paylaştığı Teşkilat dizisi, yeni sezon fragmanıyla heyecan yarattı. Yeni sezonda Yıldırım, öc almak için Türkiye'ye dönüyor. Dizide sert tavırlarıyla dikkat çeken Halit karakterinin ise hikayede nasıl bir yer alacağı merak konusu oldu.

Teşkilat 2. sezon 3. tanıtımı yayınlandı! Yıldırım, intikam için dönüyor

EKİP KÖŞEYE SIKIŞTI

Serdar'ın içinde bulunduğu uçağın kaçırılması ve uçaktakilerin, Serdar'ın istihbaratçı olduğu bilgisine ulaşılmasıyla, ekip köşeye sıkıştı. Yeni sezonda, Serdar'ın yaşadığı zorluklar konu alınırken, ekibin başına gelen Halit isimli karakter ise gizem yarattı. Öte yandan, büyük bir intikam duygusuyla vatana dönen Yıldırım ise şimdiden düşmanlarına korku salıyor.

İşte Teşkilat dizisinin 2. sezon 3. tanıtımı:

TEŞKİLAT DİZİSİ 14. BÖLÜMDE NE OLDU?

Serdar'ın peşinde olduğu terörist uçağı kaçırırınca, büyük bir saldırının uçakla gerçekleşeceği anlaşıldı.

Teşkilat 2. sezon 3. tanıtımı yayınlandı! Yıldırım, intikam için dönüyor

Serdar, uçaktaki bombaları öğrenir öğrenmez, saldırıya engel olmak için kolları sıvadı.

Teşkilat 2. sezon 3. tanıtımı yayınlandı! Yıldırım, intikam için dönüyor

Fadi ise aracın kaza yapmasını fırsat bilerek kaçmaya çalıştı.

Teşkilat 2. sezon 3. tanıtımı yayınlandı! Yıldırım, intikam için dönüyor

Pınar, metroda güvenliği sağlamaya çalışırken, hayatını tehlikeye attı.

Teşkilat 2. sezon 3. tanıtımı yayınlandı! Yıldırım, intikam için dönüyor

TEŞKİLAT DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Ankara'daki SİHA fabrikasına düzenlenen terör saldırısı sonrası, yapılan araştırmalar neticesinde; saldırının, yabancı istihbarat servisleri tarafından organize edildiği öğrenilir. Bu olay üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı gizli bir ekip kurarak, saldırının arkasında yer alan güçleri engellemeye çalışır.

Teşkilat 2. sezon 3. tanıtımı yayınlandı! Yıldırım, intikam için dönüyor

TEŞKİLAT DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Teşkilat dizisi, Ankara'nın Keçiören, Akyurt, Altındağ, Polatlı, Gölbaşı, Sincan ilçelerinde çekiliyor.

Teşkilat 2. sezon 3. tanıtımı yayınlandı! Yıldırım, intikam için dönüyor

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TRT 1 Çağlar Ertuğrul Ezgi Eyüboğlu Teşkilat dizisi
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