Teşkilat 22. bölüm 2. fragman yayınlandı: Serdar bıçaklandı, Zehra bayıldı!

Teşkilat dizisinin 22. bölümünden yeni bir fragman yayınlandı. Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu edinen Teşkilat dizisi, ikinci sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Nihat Altınkaya, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat, 14 Kasım Pazar günü 22. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Dizinin merakla beklenen 22. bölümünden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı.

ZEHRA, SERDAR’A YALVARIYOR

Yayınlanan fragmanda, Zehra'nın kızının bir araba içinde elleri bağlı ve ağzı bantlı şekilde kaçırılması dikkati çekerken Zehra'nın Serdar'a kızını bulması için yalvarması gözleri yaşarttı.

Öte yandan Mete Başkan, karşısına çıkan Yıldırım'a, ''Derdin kiminleyse onun karşısına çık'' derken Yıldırım'ın, ''Karşısındayım zaten.'' şeklinde cevap vermesinin ardından ikili arasında yaşanacaklar merak uyandırdı.

Ebru'nun vurulma anının ekranlara getirildiği fragmana, Serdar'ın bıçaklanması, Zehra'nın ise bayılması damga vurdu.

