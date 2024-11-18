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  4. Teşkilat'ın yıldızı Tolga Sarıtaş'tan itiraf! Eşi Zeynep Mayruk'la ilgili o detayı anlattı! 'Kulağıma eğilip...'

Teşkilat'ın yıldızı Tolga Sarıtaş'tan itiraf! Eşi Zeynep Mayruk'la ilgili o detayı anlattı! 'Kulağıma eğilip...'

18.11.2024 09:42
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Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
18.11.2024 09:42
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Birçok başarılı yapımda rol aldıktan sonra Söz dizisiyle yıldızı parlayan Tolga Sarıtaş Teşkilat dizisiyle ekranlara döndü. Kariyerinin yanında özel hayatıyla da gündeme gelen ünlü oyuncu, geçtiğimiz yaz Zeynep Mayruk'la nikah masasına oturmuştu. İbrahim Selim'in programına konuk olan Sarıtaş, eşiyle ilgili güldüren bir detay paylaştı. O sözler ise gündem oldu.

Arka Sokaklar, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kayıp Şehir, Baba, Söz gibi dizilerle tanınan genç oyuncu Tolga Sarıtaş başarılı işlerinin yanında özel hayatıyla da konuşulan bir isim. Geçtiğimiz yaz, 5 yıldır birlikte olduğu Zeynep Mayruk'la dünya evine girmişti.

tolga-saritas-ve-zeynep-mayruk-e

TRT’nin pazar akşamları yayınlanan Tims&B imzalı dizisinin Teşkilat 5. sezonunda başrol oyuncusu Murat Yıldırım'ın ayrılmasıyla diziye dahil olmuştu. Yeniden ekranlara dönen ünlü oyuncu, Teşkilat'ta fırtınalar estiriyor.

teskilat-dizisinin-yeni-basrolu

EŞİYLE İLGİLİ GÜNDEM OLAN İTİRAF!

İbrahim Selim'le Bu Gece programına konuk olan Tolga Sarıtaş, hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. İbrahim Selim, "Sence günde kaç kez gülüşünle ilgili iltifat alıyorsun?" sorusunu sordu. Yakışıklı oyuncu da "Çok yakın arkadaşlar arasında kahkahalarla katıla katıla gülerken Zeynep kulağıma eğilip 'Ne güzel gülüyorsun' diyor. Orada eriyorum yani." yanıtını verdi.

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İbrahim Selim, 'quilty pleasure' bir şarkısı olup olmadığını da sorunca Sarıtaş, 'Kehribar' şarkısının kendisinin 'quilty pleasure'ı olduğunu söyledi ve elleriyle şarkının ritmini de tuttu.

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Tolga Sarıtaş
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