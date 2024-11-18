Teşkilat'ın yıldızı Tolga Sarıtaş'tan itiraf! Eşi Zeynep Mayruk'la ilgili o detayı anlattı! 'Kulağıma eğilip...'

Arka Sokaklar, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kayıp Şehir, Baba, Söz gibi dizilerle tanınan genç oyuncu Tolga Sarıtaş başarılı işlerinin yanında özel hayatıyla da konuşulan bir isim. Geçtiğimiz yaz, 5 yıldır birlikte olduğu Zeynep Mayruk'la dünya evine girmişti.

TRT’nin pazar akşamları yayınlanan Tims&B imzalı dizisinin Teşkilat 5. sezonunda başrol oyuncusu Murat Yıldırım'ın ayrılmasıyla diziye dahil olmuştu. Yeniden ekranlara dönen ünlü oyuncu, Teşkilat'ta fırtınalar estiriyor.

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İbrahim Selim'le Bu Gece programına konuk olan Tolga Sarıtaş, hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. İbrahim Selim, "Sence günde kaç kez gülüşünle ilgili iltifat alıyorsun?" sorusunu sordu. Yakışıklı oyuncu da "Çok yakın arkadaşlar arasında kahkahalarla katıla katıla gülerken Zeynep kulağıma eğilip 'Ne güzel gülüyorsun' diyor. Orada eriyorum yani." yanıtını verdi.

İbrahim Selim, 'quilty pleasure' bir şarkısı olup olmadığını da sorunca Sarıtaş, 'Kehribar' şarkısının kendisinin 'quilty pleasure'ı olduğunu söyledi ve elleriyle şarkının ritmini de tuttu.