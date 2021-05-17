MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Teşkilat ne zaman final yapacak? Fenomen diziden sevenlerine kötü haber!

Teşkilat ne zaman final yapacak? Fenomen diziden sevenlerine kötü haber!

17.05.2021 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına devam eden iddialı dizi Teşkilat'tan hayranlarını üzecek haber geldi. Fenomen dizi Teşkilat'ın sezon sonuna yaklaşırken final tarihi açıklandı.

Teşkilat ne zaman final yapacak? Fenomen diziden sevenlerine kötü haber!

Yayınlandığı her hafta izlenme rekorları kıran 'Teşkilat' dizisinde sezon sonu için geri sayım başladı. Önceki akşam izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran 'Teşkilat'ın kısa süre sonra ekranlara ara vereceği tarih belli oldu.

SEZON FİNALİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Deniz Baysal Yurtçu, Çağlar Ertuğrul ve Ezgi Şenler'in başrollerinde yer aldığı MIT destekli fenomen dizi Teşkilat'tan sıkı takipçilerini üzecek haber geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ankara'da çekimlerine devam edilen dizinin ne zaman sezon finaline gireceği merak konusuydu.
Konuya ilişkin olarak gelen haberlere göre, "Teşkilat" 14. bölümde tatile çıkıyor." ifadelerine yer verildi. Önceki akşam 11. bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizinin, 3 hafta sonra ekranlara kısa süreli veda etmesi bekleniyor.

Fenomen dizi Teşkilat'tan sevenlerine kötü haber: Sezon final tarihi belli oldu!

TEŞKİLAT DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Fadi girmeye hazırlandığı seçim için en büyük tehdit olan Kasım’ın ortadan kaldırılmasını ister. Fadi’nin güvenini kaybettiğini hissedip kendisini kanıtlamak isteyen Leyal, ondan habersiz harekete geçer ve Ceren’e Kasım’ı bulması talimatını verir. Bu sırada ekip Fadi’ye ulaşmak için hummalı bir çalışma içerisindedir. Kasım’ın verdiği bilgiler ışığında Fadi’nin herkesten gizlediği oğluna ulaşılır. Pınar ve Hakkı’nın, Fadi’nin oğlunun bulunduğu Paris’e gitmesi kararlaştırılır.

Fenomen dizi Teşkilat'tan sevenlerine kötü haber: Sezon final tarihi belli oldu!

Gürcan da ilk saha görevi için ikiliye katılır. Ceren, Kasım’ın yerini bulabilmek için plan kurar. Serdar’la birlikteyken kurulan bir tuzakla ikili kaçırılır. Serdar, işkenceyle Kasım’ın nerede olduğunu söylemesi için zorlanır. Fadi’nin oğlu Amir’e ulaşabilmek için Pınar’ın sahte kimlikle Amir’in yönettiği sosyal medya şirketinde işe girmesi planlanır. Gürcan’ın yardımıyla mülakata hazırlanan Pınar’ın Amir’i etkilemesi gerekmektedir. Leyal, Kasım’a ulaşarak Fadi’ye sürpriz yapmak isterken, Fadi’nin Paris’te olduğunu öğrenen ekip de ona bir sürpriz hazırlar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Takipçilerini mest etti! Takipçilerini mest etti!
İşte kainatın en güzel kadınıİşte kainatın en güzel kadını
Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Çağlar Ertuğrul Teşkilat dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Görüntüler ortaya çıktı! Kafa atan kişiye kurşun yağdırdı

Görüntüler ortaya çıktı! Kafa atan kişiye kurşun yağdırdı

İsrail saldırısında 4 çocuğu ve eşini kaybeden baba: Çocukları öldürmenin gerekçesi ne olabilir?

İsrail saldırısında 4 çocuğu ve eşini kaybeden baba: Çocukları öldürmenin gerekçesi ne olabilir?

'Dur' ihtarına uymadı! 90 kilometrelik kovalamaca böyle bitti

'Dur' ihtarına uymadı! 90 kilometrelik kovalamaca böyle bitti

Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki sevgilisi! Şampiyonluğu ağlayarak kutladı

Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki sevgilisi! Şampiyonluğu ağlayarak kutladı

'Tam kapanma' sona erdi, 'kademeli normalleşme' başladı!

'Tam kapanma' sona erdi, 'kademeli normalleşme' başladı!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

58 kilo verdikten sonra... Deniz yatağında sere serpe!

58 kilo verdikten sonra... Deniz yatağında sere serpe!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dizi bittikten sonra bombayı patlattı

Dizi bittikten sonra bombayı patlattı

Güzelliğini annesinden almış

Güzelliğini annesinden almış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.