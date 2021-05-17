Teşkilat ne zaman final yapacak? Fenomen diziden sevenlerine kötü haber!

Yayınlandığı her hafta izlenme rekorları kıran 'Teşkilat' dizisinde sezon sonu için geri sayım başladı. Önceki akşam izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran 'Teşkilat'ın kısa süre sonra ekranlara ara vereceği tarih belli oldu.

SEZON FİNALİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Deniz Baysal Yurtçu, Çağlar Ertuğrul ve Ezgi Şenler'in başrollerinde yer aldığı MIT destekli fenomen dizi Teşkilat'tan sıkı takipçilerini üzecek haber geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ankara'da çekimlerine devam edilen dizinin ne zaman sezon finaline gireceği merak konusuydu.

Konuya ilişkin olarak gelen haberlere göre, "Teşkilat" 14. bölümde tatile çıkıyor." ifadelerine yer verildi. Önceki akşam 11. bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizinin, 3 hafta sonra ekranlara kısa süreli veda etmesi bekleniyor.

TEŞKİLAT DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Fadi girmeye hazırlandığı seçim için en büyük tehdit olan Kasım’ın ortadan kaldırılmasını ister. Fadi’nin güvenini kaybettiğini hissedip kendisini kanıtlamak isteyen Leyal, ondan habersiz harekete geçer ve Ceren’e Kasım’ı bulması talimatını verir. Bu sırada ekip Fadi’ye ulaşmak için hummalı bir çalışma içerisindedir. Kasım’ın verdiği bilgiler ışığında Fadi’nin herkesten gizlediği oğluna ulaşılır. Pınar ve Hakkı’nın, Fadi’nin oğlunun bulunduğu Paris’e gitmesi kararlaştırılır.