Tesla seyir halindeyken alev aldı! Sürücü: Çıkmak için camı kırmak zorunda kaldım

Olay, Kanada'daki Britanya Kolumbiyası'nda meydana geldi. 8 aylık Tesla Model Y marka araç seyir halindeyken önce gücü kesildi, sonra alev aldı. İddialara göre, sürücü Jamil Jutha otomobilin içinde sıkışıp kaldı.

TESLA'NIN İÇİ DUMANLA DOLDU

Electrek'in haberine göre; Aracın bir hata bildirimi gönderdiğini ve ardından kapandığını iddia eden sürücü, kabinin dumanla dolduğunu fark etti. Çıkan dumandan birkaç dakika sonra aracın içinde ise alevler belirmeye başladı. İtfaiye, yaklaşık beş dakika sonra olay yerine gelerek kısa sürede yangını söndürmeyi başardı.

SÜRÜCÜ CAMI KIRARAK ÇIKABİLDİ

Sürücü Jutha, olay yerine itfaiye geldiğinde ise arabadan çıkmak için camı kırmak zorunda kaldığını, kapının açılmadığını ve camları indiremediğini söyledi. Yangının nedeni araştırılıyor.

İşte yaşanan olayın bir videosu: