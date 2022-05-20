Üç kişi ölmüştü! Şoke eden Tesla kazası sonrası çarpıcı gelişme

Tesla, seviye 2 araç otomasyonuna denk gelen otopilot ile (Autopilot) dikkatleri üzerine çekiyor. Otopilot sisteminin hünerlerini sergilediği çok sayıda video var. Bu videolar sayesinde sistemin neler yapabildiğine tanık olmuştuk. Ancak şimdi Tesla'nın otopilot sistemi yaşanan bir kaza nedeniyle soruşturma altında.

TESLA'NIN OTOPİLOT SİSTEMİNE SORUŞTURMA AÇILDI

Wall Street Journal'ın bildirdiğine göre, yakın zamanda üç kişinin ölümüne neden olan bir Model S kazası, Tesla'nın otopilot sistemine yönelik başka bir federal soruşturmanın fitilini ateşledi. Soruşturmayı yürüten ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA) şu anda Tesla'nın otopilot sisteminin dahil olduğu 30'dan fazla olayı araştırdığını söyledi.

İŞTE O KAZA!

Orange County Register'a göre kaza 12 Mayıs'ta meydana geldi. Elektrikli aracın kaldırıma ve bir inşaat ekipmanına çarptığı ve kaza sonucu üç yolcunun öldüğü öğrenildi. Hayati tehlikeleri olmayan üç inşaat işçisinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Polisin de otopilotun kazayla ilişkili olup olmadığını söylemeyi reddettiği bilgisi verildi.

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Tesla'nın otopilot özelliğine sahip araçları hakkındaki güvenlik tartışmaları hala sürüyor.

