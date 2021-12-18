Tesla yeni güncelleme ile gündeme bomba gibi düştü

Tesla Model S ve Model X araçları için sunulan bir özellik markanın teknoloji gücünü bir kere daha göstermiş oldu.

Active Road Noise Reduction olarak isimlendirilen bu özellik sayesinde engebeli ve zorlu yollarda bile sessiz bir şekilde araç kullanmak mümkün. Bu yeni güncelleme farklı bir donanım üzerinden kullanılacak. Koltukların altına yerleştirilen mikrofonlar ile birlikte araç içerisindeki gürültü ölçülecek ve buna göre müdahale edilecek

Araçlarda kimi zaman çok fazla gürültü oluşabiliyor. Böyle durumlarda gürültüyü engellemek neredeyse imkansız hale geliyor. Kullanım performansını da olumsuz yönde etkileyen bu tür sorunlar nedeniyle Tesla önemli bir güncelleme yayınladı.

Bu güncelleme ile birlikte koltukların altına yerleştirilen mikrofon doğrudan gürültüyü ölçüp sessiz mod yaratabiliyor. Bu sessiz mod aracın içerisinde yer alan sesi önemli ölçüde emiyor. Özellikle engebeli yollarda çok fazla gürültü çıktığı biliniyor. Tesla işte tam olarak bu gürültüyü engellemek istiyor. Tesla yeni güncelleme ile birlikte gürültünün çok düşük seviyelere çekilmesi amaçlıyor.

Hemen yukarıda bu yeni özelliğin denendiği bir video yer alıyor. Burada aracın yeni sessizlik özelliği deneniyor ve normal mod ile farkı gösteriliyor.

Videoyu buradan izleyebilirsiniz

