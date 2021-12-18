HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Tesla yeni güncelleme ile gündeme bomba gibi düştü

Tesla yeni güncelleme ile gündeme bomba gibi düştü

18.12.2021 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrikli araç denilince hiç şüphesiz akıllara ilk etapta Tesla geliyor. Şirket sadece elektrikli otomobil üretmekle kalmıyor aynı zamanda yeni teknolojileri denemeye devam ediyor.

Tesla yeni güncelleme ile gündeme bomba gibi düştü

Tesla Model S ve Model X araçları için sunulan bir özellik markanın teknoloji gücünü bir kere daha göstermiş oldu.

Active Road Noise Reduction olarak isimlendirilen bu özellik sayesinde engebeli ve zorlu yollarda bile sessiz bir şekilde araç kullanmak mümkün. Bu yeni güncelleme farklı bir donanım üzerinden kullanılacak. Koltukların altına yerleştirilen mikrofonlar ile birlikte araç içerisindeki gürültü ölçülecek ve buna göre müdahale edilecek
Araçlarda kimi zaman çok fazla gürültü oluşabiliyor. Böyle durumlarda gürültüyü engellemek neredeyse imkansız hale geliyor. Kullanım performansını da olumsuz yönde etkileyen bu tür sorunlar nedeniyle Tesla önemli bir güncelleme yayınladı.
Bu güncelleme ile birlikte koltukların altına yerleştirilen mikrofon doğrudan gürültüyü ölçüp sessiz mod yaratabiliyor. Bu sessiz mod aracın içerisinde yer alan sesi önemli ölçüde emiyor. Özellikle engebeli yollarda çok fazla gürültü çıktığı biliniyor. Tesla işte tam olarak bu gürültüyü engellemek istiyor. Tesla yeni güncelleme ile birlikte gürültünün çok düşük seviyelere çekilmesi amaçlıyor.
Hemen yukarıda bu yeni özelliğin denendiği bir video yer alıyor. Burada aracın yeni sessizlik özelliği deneniyor ve normal mod ile farkı gösteriliyor.

Videoyu buradan izleyebilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Hayatımda kimse yok ama dua edin""Hayatımda kimse yok ama dua edin"
PARTNERAşıklar ortaya çıktıAşıklar ortaya çıktı
Asgari ücret ile hangi telefonlar alınır?Asgari ücret ile hangi telefonlar alınır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eski Almanya Başbakanı ile ilgili skandal iddia: 4 yıl boyunca...

Eski Almanya Başbakanı ile ilgili skandal iddia: 4 yıl boyunca...

Beşiktaş ile anlaştı! Son anda iptal oldu

Beşiktaş ile anlaştı! Son anda iptal oldu

Messi'nin attığı gol tarihe geçti

Messi'nin attığı gol tarihe geçti

AK Parti'den asgari ücret teklifi

AK Parti'den asgari ücret teklifi

İstiklal Marşı'nın şifresini çözdüğünü söyledi! "Satırlarda gizlenmiş..."

İstiklal Marşı'nın şifresini çözdüğünü söyledi! "Satırlarda gizlenmiş..."

Anadolu Amfibi Hücum Gemisi ne zaman görevde olacak? İsmail Demir açıkladı

Anadolu Amfibi Hücum Gemisi ne zaman görevde olacak? İsmail Demir açıkladı

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Asgari ücret 4 bin 250 TL oldu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Asgari ücret 4 bin 250 TL oldu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Eşine ender rastlanacak ilginç olay! Gasilhaneye girince ortaya çıktı

Eşine ender rastlanacak ilginç olay! Gasilhaneye girince ortaya çıktı

Sezer Öztürk için istenen ceza belli oldu!

Sezer Öztürk için istenen ceza belli oldu!

Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına İYİ Parti'den yanıt

Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına İYİ Parti'den yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.