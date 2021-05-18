TFF'ye Deniz Naki ve Sedat Doğan cezası

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) adil yargılanma hakkı ve ifade özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırdı. Mahkeme, "üyelerinin bağımsızlığı ve tarafsızlığından şüphe etmek için meşru gerekçeler bulunduğunu" belirterek, Federasyondan "Tahkim Komitesinin yapısal bağımsızlığını sağlamak için önlemler almasını" istedi. AİHM, bu bağlamda eski Alman U21 Milli Takımı oyuncusu Deniz Naki ile eski Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Doğan ve eski hakem İbrahim Tokmak'ın şikayetlerini haklı buldu.

Deniz Naki, Sedat Doğan ve İbrahim Tokmak kamuya yönelik açıklamaları nedeniyle TFF Tahkim Komitesinin yaptırımlarına maruz kaldıklarını iddia ederek AİHM'e başvurmuşlardı.

Mahkeme, TFF'ye yaklaşık 31 bin euro para cezası verilmesini kararlaştırdı. Karara göre Deniz Naki'ye 6 bin 58 euro, ayrıca maddi olmayan zararları için de 2 bin euro tazminat ödenecek. Amedspor ise 6 bin 58 euro ve manevi zararları için de 6 bin euro tazminat alacak.