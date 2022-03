The Batman'in galasına ilgi büyüktü. Robert Pattinson'ın oynadığı The Batman filminde ünlü İngiliz oyuncu Robert Pattinson Batman karakterine hayat verdi. Filmde Cat Woman karakterine hayat veren Zoe Kravitz merak konusu oldu. Bu kapsamda The Batman filmindeki Cat Woman kim? Zoe Kravitz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Zoe Kravitz filmleri nelerdir? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

THE BATMAN FİLMİNDEKİ CAT WOMAN KİM?

Robert Pattinson'ın Batman'i canlandırdığı The Batman filminde cat woman karakterine Zoe Kravitz hayat veriyor.

ZOE KRAVITZ KİMDİR?

Zoe Kravitz 1 Aralık 1988 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles'ta doğdu.

Ünlü oyuncu, Lisa Bonet ve rock müziğin efsane ismi Lenny Kravitz'in kızıdır.

Zoe Kravitz güzelliğinin yanında başarılı kariyeri ile de dikkat çekiyor. İlk oyunculuk deneyimini romantik komedi filmi No Reservations ile yapan Kravitz, süper kahraman filmi X-Men: First Class'de Angel Salvadore ile akıllara kazındı. Bu rolüyle Teen Choice Ödülü ve Scream Ödülü'nü kazandı.

ZOE KRAVITZ FİLMLERİ NELERDİR?

Aşk Tarifi (No Reservations)

İçindeki Yabancı(The Brave One)

Lise Ateşi(Assassination of a High School President)

Arıza Aile(Birds of America)

En İyisi (The Greatest)

X-Men: Birinci Sınıf (X men first class)

Good Kill Mad Max: Fury Road

Fantastik Canavarlar ve Nerede Bulunurlar? (Fantastic Beasts and Where to Find Them)

Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald)

2022 BATMAN KONUSU NEDİR?

Matt Reeves'ın yönettiği Amerikan süper kahraman filmi The Batman filminin konusu şu şekilde:

"The Batman, suçluların kalplerine korku salan Batman'in Riddler isimli bir seri katille mücadelesini konu ediyor. Batman olarak iki yıl sokaklarda dolaşmak ve suçlulara korku salmak Bruce Wayne'i Gotham City'nin karanlığının kalbine sürükledi. Gizemli bir seri katil Riddler, şehrin seçkinlerini hedef alıp bir dizi sadist ve hain saldırı gerçekleştirdiğinde Batman, Riddler'in izini sürmeye başlar. İpuçlarınını peşinden giden Batman'in yolu bu süreçte Catwoman olarak bilinen Selina Kyle, Penguen olarak da bilinen Oswald Cobblepot ve Carmine Falcone gibi karakterlerle kesişir. Batman kurduğu yeni ilişkilerin de yardımıyla suçluların maskesini düşürmek ve Gotham Şehri’ni eski huzuruna kavuşturmak için zorlu bir mücadeleye girişir."

ROBERT PATTİNSON KİMDİR?

Robert Douglas Thomas Pattinson 13 Mayıs 1986, Londra'da dünyaya geldi. Pattinson Londra, İngiltere'de doğdu. Babası, Richard, Amerika'dan araç ithal ediyordu. Annesi Clare ise bir modellik ajansında çalışmaktaydı. Ayrıca Pattinson'ın Lizzy Pattinson ve Victoria Pattinson adında iki ablası vardır. 12 yaşına kadar Tower House School'da okudu. Buradan ayrılınca eğitimine The Harrodian School'da devam etti.

Barnes Theatre Company'de amatör tiyatroya dahil oldu. Buraya dahil olduktan sonra Guys and Dolls oyununda küçük bir rol aldı.

2013 yılının haziran ayında Pattinson, Dior Homme'un yeni yüzü seçildi. Sonraları reklam kampanyasının fotoğrafçısı Nan Goldin tarafından, Robert'ın kampanya için çekildiği fotoğraflarının koleksiyonunu Robert Pattinson: 1000 Lives adlı bir kitapta topladı ve yayımladı.

Pattinson oyunculuk kariyerinin başlarında yardımcı karakterlerle izleyici karşısına çıktı. Rol aldığı ilk yapımlar Ring of the Nibelungs adına Alman yapımı televizyon filmi ve Reese Witherspoon'un başrolünde yer aldığı Vanity Fair oldu. Ancak Vanity Fair'de oynadığı sahneler sonradan çıkarıldı ve sadece filmin DVD'sinde yayınlandı.