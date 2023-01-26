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The Economist, Bloomberg derken şimdi de Alman Stern dergisi! Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal başlık

26.01.2023 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz The Economist ve ABD'li Bloomberg'in ardından Alman Stern dergisi Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilgili yaptığı analizde tepki çeken ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını kapağına taşıyan dergi "Kundakçı Erdoğan (Erdogan Brandstifter)" manşetini attı.

The Economist, Bloomberg derken şimdi de Alman Stern dergisi! Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal başlık

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere geri sayım sürerken, dış basında tepki çeken haberler bir yenisi daha eklendi. İngiliz The Economist dergisi ve ABD'li Bloomberg'in ardından şimdi de Almanya'nın en çok satan dergilerinden Stern dergisi tepki çeken bir kapak ile okurlarının karşısına çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı kapakta, "Kundakçı Erdoğan (Erdogan Brandstifter)" ifadelerine yer verildi.

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Türkiye'de yapılacak seçimlerin masaya yatırıldığı derginin son sayısında "Erdoğan iktidarda kalabilmek için vicdansızca çatışmalar çıkarıyor: Kendi ülkesinde, Suriye'de ve ayrıca Almanya'da" başlıklı bir yazı yayımladı.

Yazıda 'Putin ve Batı ile müzakere ediyor, NATO'yu küçümsüyor ve Suriye'de savaş başlatıyor' denildi.

"ERDOĞAN BİRÇOK İPİ ELİNDE TUTUYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası arenadaki etkisinden de bahseden dergi "Erdoğan; Ukrayna'dan Suriye'ye birçok ipi elinde tutuyor ve gücünü kullanıyor" ifadelerini kullandı.

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Yaklaşan seçimlere dikkat çeken dergi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olası bir mağlubiyeti kabul etmeyeceği imasında bulunarak "Erdoğan bir seçim yenilgisini kabul eder mi? Partisi ortağı MHP askeriye ve emniyet güçlerine öylesine yerleşmiş durumda ki kimi uzmanlar onun halkın aksi yöndeki tercihine rağmen iktidarda kalabileceğine dair spekülasyonlar yapıyor." ifadelerine yer verdi.

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BLOOMBERG'DEN TEPKİ ÇEKEN TEKLİF

İsveç'teki skandal eylemin ardından Erdoğan'ın İsveç'e NATO kapısını kapatması üzerine Bloomberg'den tepki çeken bir teklif gelmişti.

"NATO, Erdoğan'ın genişlemeyi geciktirmesine izin vermemeli" başlıklı bir yazı kaleme alan Bloomberg, Türkiye'ye İsveç ve Finlandiya'dan talepleri nedeniyle 'kafa tutan ülke' benzetmesi yapmıştı.

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"NATO bu tartışmaya bir son verip en yeni üyelerini koşulsuz şekilde kabul etmeli" denilen yazının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Türkiye'de yapılacak seçimler öncesi milliyetçi tabanından destek almaya çalıştığı ve geri adım atmadığı belirtilmişti.

Türkiye'nin inadının Avrupa'nın güvenliğini de tehlikeye attığını öne süren Bloomberg, ABD ve Avrupa'nın bu kördüğümü çözmek zorunda olduğunu yazdı ve şu değerlendirmede bulunmuştu.

Altun'dan The Economist'teki skandal kapağa çok sert sözler: Altun'dan The Economist'teki skandal kapağa çok sert sözler:

"Başkan Joe Biden, Türkiye'nin Kürt terörüyle ilgili endişelerini dile getirme hakkı olsa da bunun bedelinin NATO'yu güçlendirme çabalarını engellemek olmadığını açıkça ortaya koymalı."

"TÜRKİYE DİKTATÖRLÜĞÜN EŞİĞİNDE" KAPAĞI

İngiltere merkezli medya kuruluşu The Economist de geçen hafta yayınladığı kapağında, "Türkiye diktatörlüğün eşiğinde" manşetini atmış, Ay'ın içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silüetini yerleştirmişti.

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Almanya cumhurbaşkanı erdoğan dergi

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