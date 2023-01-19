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İletişim Başkanı Altun'dan The Economist'teki skandal kapağa çok sert sözler: Sözde gazeteciler ve editörler...

19.01.2023 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngilitere merkezli haftalık haber dergisi The Economist'teki Türkiye aleyhtarı skandal yazıya ve dergi kapağına İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Altun, "Economist’teki sözde gazeteciler ve editörler, belli ki halkımızın demokrasimiz için verdiği mücadele hakkında düzgün bir gazetecilik yapma zahmetine asla girmemişler." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun'dan The Economist'teki skandal kapağa çok sert sözler: Sözde gazeteciler ve editörler...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yine başladılar. The Economist, entelektüel açıdan tembel, sıkıcı ve kasıtlı bir cehalete dayalı Türkiye tasvirini yeniden piyasaya sürdü." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, The Economist dergisinin Türkiye hakkındaki skandal yazılarıyla ilgili sosyal medya hesabından, açıklamalarda bulundu.

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'15 TEMMUZ' HATIRLATMASI

"Yine başladılar! The Economist, entelektüel açıdan tembel, sıkıcı ve kasıtlı bir cehalete dayalı Türkiye tasvirini yeniden piyasaya sürdü." ifadelerini kullanan İletişim Başkanı Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Klişe sözler, dezenformasyon ve küstah bir propagandayla kendilerince Türk demokrasisinin sonunu ilan ediyorlar. Ölçüyü aşan manşetler ve provokatif görsellerle oluşturdukları pazarlama teknikleri sözde dergilerini satmalarına yardımcı olabilir. Ancak okuyuculara bunun ucuz propaganda ve dezenformasyona dayalı sahte bir gazetecilik olduğunu hatırlatmalıyız. Türk halkı demokrasiye, eşitliğe ve özgürlüğe olan bağlılığını defalarca göstermiştir. Siyasi sistemimiz, halkımızın demokrasimizi korumak için kanını akıttığı 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimi de dahil olmak üzere pek çok musibeti atlattı.

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"DÜZGÜN BİR GAZETECİLİK YAPMA ZAHMETİNE ASLA GİRMEMİŞLER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarımızı darbecilere karşı direnmeye çağırdığında milletimizin bu çağrıya cevabı asırlık bir ders niteliğindeydi. Economist’teki sözde gazeteciler ve editörler, belli ki halkımızın demokrasimiz için verdiği mücadele hakkında düzgün bir gazetecilik yapma zahmetine asla girmemişler. Bu, büyük ölçüde, girdiği her seçimi kazanmış ve demokratik yollarla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza karşı açıklanması güç ve sonu gelmeyen nefretlerinden kaynaklanıyor. Türk halkının Erdoğan’a nasıl ve neden güvendiğini araştırma zahmetine katlanamıyorsanız, sizi kim ciddiye alsın?

"ÇOK CANLI BİR DEMOKRASİMİZ VAR"

Ülkemiz, hararetli tartışmaların gerçekleştiği bir seçim dönemine doğru gidiyor. Ülkemiz gerçek anlamda demokratik siyasete sahiptir. Muhalefet aylardır stratejisini belirlemek için çabalıyor. Çok canlı bir demokrasimiz var ve halkımız siyasi sistemini çok güçlü bir şekilde sahipleniyor. The Economist’in Türkiye’de gerçekte neler olup bittiği hakkında haber yapma zahmetine asla girmeyeceğinden eminim. Sadece okudukları haberlerden şüphe duymayan okuyucuları, derginin hazin durumu hakkında uyarmak istiyorum."

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Fahrettin Altun the economist

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