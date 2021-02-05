The Eternals’ın yıldızı Salma Hayek: 'Çok rahatsız ediciydi'

Marvel Sinematik Evreni'nin (MSE) 4. Faz yapımlarından Eternals'ın yıldızı Salma Hayek, filme dair açıklamalar yaptı. Ajak adlı karakteri canlandıran Hayek, Marvel'la sözleşmeyi imzalayana kadar senaryoyu okumasına izin verilmediğini söyledi. Eternals'da, MSE'deki diğer filmlere göre daha fazla stüdyo dışı çekimler yapıldığını da belirtti.

Comic Book'un aktardığına göre, Hayek, oynayacağı karakter ve Eternals hakkında film teklifinden önce ne bildiği sorusunu "Hiçbir şey. Hiçbir şey bilmiyordum" diye yanıtladı. Kadroya katılan ilk oyunculardan biri olduğunu ve bu yüzden gizlilik yemini ettiğini ekledi.

Sözleşme için stüdyoyla görüştüğünde Eternals ve Ajak hakkında hiçbir şey bilmediğini itiraf ettiğini söyleyen 54 yaşındaki oyuncu şöyle konuştu:

Bana her şeyi açıkladılar. Bana senaryoyu açıkladılar. (Fakat) bana senaryoyu vermediler. Senaryoyu okumadan sözleşmeyi imzalamak zorunda kaldım. İmzalayana kadar görmeme izin yoktu. Bu çok rahatsız ediciydi.

"MARVEL İÇİN ALIŞILMADIK"

Hayek senaryoyu beğenmemekten korktuğunu ancak yönetmeni ve Eternals'ın lideri Ajak'i sevdiğini söyledi. Ardından, kendisiyle ilgili ilginç bir anekdot paylaştı: