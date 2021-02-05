The Eternals’ın yıldızı Salma Hayek: 'Çok rahatsız ediciydi'

Marvel Sinematik Evreni'nin (MSE) 4. Faz yapımlarından Eternals'ın yıldızı Salma Hayek, filme dair açıklamalar yaptı. Ajak adlı karakteri canlandıran Hayek, Marvel'la sözleşmeyi imzalayana kadar senaryoyu okumasına izin verilmediğini söyledi. Eternals'da, MSE'deki diğer filmlere göre daha fazla stüdyo dışı çekimler yapıldığını da belirtti.
Comic Book'un aktardığına göre, Hayek, oynayacağı karakter ve Eternals hakkında film teklifinden önce ne bildiği sorusunu "Hiçbir şey. Hiçbir şey bilmiyordum" diye yanıtladı. Kadroya katılan ilk oyunculardan biri olduğunu ve bu yüzden gizlilik yemini ettiğini ekledi.
Sözleşme için stüdyoyla görüştüğünde Eternals ve Ajak hakkında hiçbir şey bilmediğini itiraf ettiğini söyleyen 54 yaşındaki oyuncu şöyle konuştu:
Bana her şeyi açıkladılar. Bana senaryoyu açıkladılar. (Fakat) bana senaryoyu vermediler. Senaryoyu okumadan sözleşmeyi imzalamak zorunda kaldım. İmzalayana kadar görmeme izin yoktu. Bu çok rahatsız ediciydi.
Hayek senaryoyu beğenmemekten korktuğunu ancak yönetmeni ve Eternals'ın lideri Ajak'i sevdiğini söyledi. Ardından, kendisiyle ilgili ilginç bir anekdot paylaştı:
Kostümden korkmuştum. Klostrofobim var. Hareket edemiyormuş gibi hissetmekten çok korkmuştum.
Filmin diğer Marvel yapımlarından farkına dair de açıklamalar yapan ünlü oyuncu "(Eternals'ın) Marvel evreni içinde kesinlikle kendi DNA'sına sahip olduğunu düşünüyorum. Bu farklı. Bir kadın (Chloe Zhao) yönetti ve çoğu şeyi stüdyoda yapmadık. Gerçek mekanlar Marvel için alışılmadık" dedi. Ekibin mekanlar için "dünya dışı görünen çılgın yerler" ayarladığını vurgulayan Hayek sözlerine şöyle devam etti:
Film için heyecanlıyım. Kesinlikle kendine has bir havası var. Gerçekten heyecanlıyım. Karakterimi ve oyuncu kadrosunu seviyorum.
Kovid-19 kısıtlamalarından hemen önce çekimleri tamamlanan Eternals'ın vizyon tarihi defalarca ertelenmişti. Film, Celestial'ların yarattığı ve insanlığı Deviant'lardan korumak için güçlerini birleştiren ölümsüzlere odaklanıyor. Film oyuncu kadrosunda Hayek'in yanı sıra Angelina Jolie, Kit Harington, Richard Madden, Kumail Nanjianji ve Brian Tyree Henry bulunuyor.
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