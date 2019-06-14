Mynet Trend

The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ın devam oyununu duyurdu

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 14.06.2019 12:35 | Son Güncelleme

Nintendo’nun 2017 yılında satışa sunduğu Switch’in çıkış oyunları arasında yer alan The Legend of Zelda: Breath of the Wild gerek oynanışı, gerek hikayesi, gerekse de atmosferiyle ses getirmeyi başarmıştı. Satışa sunulduğu yıl pek çok otorite tarafından yılın oyunu seçilen The Legend of Zelda Breath of the Wild bir kez daha Switch’e konuk olmaya hazırlanıyor.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ın devam oyununu duyurdu

Nintendo’nun geçtiğimiz gün gerçekleşen E3 sunumundaki en büyük sürprizi The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 oldu. Açık konuşmak gerekirse kimse Nintendo’dan yeni bir Zelda oyunu duyurusu beklemiyordu.

Japon oyun devi hiç beklenmedik bir şekilde The Legend of Zelda Breath of the Wild 2’yi duyurdu. Oyun için kısa bir tanıtım videosu yayınlayan Nintendo yeni Zelda yapımının gelişim aşamasında olduğu mesajını verdi.

Açıkçası videodan birşeyler anlamak son derece güç. Ortaya yeni bir kötülüğün çıktığını görüyoruz fakat dinamikler hakkında yorum yapmak olanaksız. Bakalım yeni Zelda oyunu da ilk oyun kadar ses getirebilecek mi? Bunu muhtemelen 2020 yılında öğreneceğiz.

Oyunculara özel tarayıcı: Opera GX!


Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Windows için iCloud bugün güncellendiWindows için iCloud bugün güncellendi
Türkiye’nin en büyük dağıtıcılarından bir olan Tech Data’ya yeni Genel MüdürTürkiye’nin en büyük dağıtıcılarından bir olan Tech Data’ya yeni Genel Müdür
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
The Legend of Zelda Breath of the Wild

En Çok Okunan Trend Haberler

Sosyal medyada en çok Eren Bülbül'ün karnesi paylaşıldı

Sosyal medyada en çok Eren Bülbül'ün karnesi paylaşıldı

Karar sonrası İBB önünde coşkulu kutlama!

Karar sonrası İBB önünde coşkulu kutlama!

Meteoroloji uyardı! Gece saatlerine kadar devam edecek

Meteoroloji uyardı! Gece saatlerine kadar devam edecek

Mazhar Alanson'un 56 yaşındaki eşinin vücudu olay oldu!

Mazhar Alanson'un 56 yaşındaki eşinin vücudu olay oldu!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Rakiplerini titretti! Tüy gibi hafif, jet gibi hızlı!

Rakiplerini titretti! Tüy gibi hafif, jet gibi hızlı!

Çok şaşıracaksınız! 2 metreden yere atarak test ettik

Çok şaşıracaksınız! 2 metreden yere atarak test ettik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mate 20X 5G sertifkasını aldı

Mate 20X 5G ile ilgili flaş gelişme

Galaxy S10, selefine göre daha iyi bir satış grafiği ortaya koyuyor

Galaxy S10'dan dikkat çeken satış grafiği!

21 gün bekleme süresine sahip

21 gün bekleme süresine sahip

Galaxy Tab S5, SD 855 yonga seti ve stylus pen ile gelecek

Galaxy Tab S5, SD 855 yonga seti ve stylus pen ile gelecek

AMD Radeon Adrenalin 19.6.1 güncellemesi yayınlandı

Beklenen güncelleme yayınlandı

5G teknolojisini ne zaman kullanacağız

5G teknolojisini ne zaman kullanacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.