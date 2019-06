The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ın devam oyununu duyurdu

Nintendo’nun geçtiğimiz gün gerçekleşen E3 sunumundaki en büyük sürprizi The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 oldu. Açık konuşmak gerekirse kimse Nintendo’dan yeni bir Zelda oyunu duyurusu beklemiyordu.

Japon oyun devi hiç beklenmedik bir şekilde The Legend of Zelda Breath of the Wild 2’yi duyurdu. Oyun için kısa bir tanıtım videosu yayınlayan Nintendo yeni Zelda yapımının gelişim aşamasında olduğu mesajını verdi.

Açıkçası videodan birşeyler anlamak son derece güç. Ortaya yeni bir kötülüğün çıktığını görüyoruz fakat dinamikler hakkında yorum yapmak olanaksız. Bakalım yeni Zelda oyunu da ilk oyun kadar ses getirebilecek mi? Bunu muhtemelen 2020 yılında öğreneceğiz.

