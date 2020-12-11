The Mandalorian yoluna devam ediyor... 3. sezon tarihi belli oldu

Disney +’ın rekorlar kıran Star Wars dizisi The Mandalorian, şu sıralar ikinci sezonuyla ekranlarda. Disney yaptığı bir açıklamayla The Mandalorian 3. sezon tarihinin 25 Aralık 2021 olarak duyurdu.

Star Wars evreninde geçen ilk live-action dizi olan ve geçtiğimiz yıl yayınlanan ilk sezonuyla büyük ses getiren The Mandalorian, ilk sezonunda olduğu gibi 2. sezonunda da izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı.

THE MANDALORİAN HAKKINDA

Jango ve Boba Fett gibi Mandalorianlı bir savaşçı olan yalnız bir silahşorun maceralarını anlatan dizi, 2. sezonunda da bu yalnız silahşorun farklı gezegenlere uzanan yolculuğunu anlatmaya devam ediyor.

Koruması altına aldığı “Bebek Yoda”yı Jedi’lara teslim etmek için yola koyulan Mandalorian, bu arayışı sırasında birbirinden ilginç karakterlerle tanışıyor. Ancak İmparatarluk’tan geriye kalan şeytani güçlerin Bebek Yoda’nın peşini bırakmaması, Mandalorian’ın tüm galaksinin kaderini etkileyebilecek bir komplonun içine çekiyor.

Jango ve Boba Fett gibi Mandalorianlı bir savaşçı olan yalnız bir silahşorun maceralarını anlatan dizinin başrolünü Pedro Pascal üstlenirken ona Gina Carano, Carl Weathers ve Giancarlo Esposito gibi isimler eşlik ediyor.



