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The Racer filminden ilk fotoğraf geldi

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 30.07.2019 15:41 | Son Güncelleme

1998 yılında düzenlenen bisiklet yarışını merkezine alan The Racer filminden ilk fotoğraf yayınlandı.

The Racer filminden ilk fotoğraf geldi

1998 yılına damga vuran Tour de France’da yaşanan doping skandalını konu alan The Racer filminden ilk kare sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Tour de France adlı ikonik yarışma 1998 yılında doping skandallarına maruz kaldı ve ardından Tour de Dopage takma adını aldı. Dünyanın en büyük bisiklet yarışının açılışı, Fransa’ya taşınmadan önce o yıl İrlanda’da gerçekleşmişti.

İngiliz yönetmen Kieron J. Walsh imzalı The Racer, kurgusal bir Belçikalı sürücü olan Dom Chabol’ı merkezine alıyor. Tam tura başlamak üzereyken ekibinden atılan Chabol, doping meselesinin patlak vermesinin ardından diskalifiye olan bir takım arkadaşının yerine kendisini tekrar selede bulur.

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Filmde, ABC’de yayınlanan ‘Of Kings and Prophet’ dizisinde başrol oynayan Louis Talpe, Chabol’ı canlandırıyor. Oyuncular arasında Tara Lee (A Date for Mad Mary), Matteo Simoni (Gangsta), Iain Glen (Game of Thrones) ve Karel Roden (The Bourne Supremacy) yer alıyor. Komediyle dramı harmanlayan The Racer’ın vizyon tarihi henüz belirsizliğini koruyor.

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Anahtar Kelimeler:
The Racer Tour de France Tara Lee

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