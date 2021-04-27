The Walking Dead final sezonuna Rick Grimes’ın dönüşü damga vurabilir

The Walking Dead’in uzun bir süre başrolünü üstlenen Andrew Lincoln, yani Rick Grimes karakteri geçtiğimiz sezonda diziden ayrıldı. Geri dönmeyeceği konusunda da fazlasıyla iddialı konuşulmuştu ve hatta bir diğer başrol Norman Reedus, Andrew Lincoln'ü ikna etmeye çalıştığını ancak kendisinin pek istekli olmadığını söylemişti.

ANDREW LİNCOLN: "ASLA DÖNMEM DEMESEM İYİ OLUR"

Geçtiğimiz günlerde ise Andrew Lincoln, SFX Magazine'e konuştu ve orada yeni sezon hakkında olumsuz konuşmadı. Andrew Lincoln, "Bu çok güzel bir soru. Kolay cevap, hiçbir fikrim yok. Henüz böyle bir şey yazıldığını sanmıyorum ancak asla dönmem demesem iyi olur." Dedi.

THE WALKİNG DEAD FİNAL SEZONU HAKKINDA

The Walking Dead'in 11. sezonu, yani final sezonu 22 Ağustos'ta başlayacak. İlk 8 bölümün ardından dizi ufak bir ara verecek. Dizinin final bölümü 2022'de yayınlanacak. Son sezon 24 bölümden oluşacak. Son olarak şu anda yapım aşamasında olan bir Rick Grimes filmi olduğunu da hatırlatalım.



