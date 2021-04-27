MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. The Walking Dead final sezonuna Rick Grimes’ın dönüşü damga vurabilir

The Walking Dead final sezonuna Rick Grimes’ın dönüşü damga vurabilir

27.04.2021 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen dizi The Walking Dead’in final sezonu ile ilgili ortaya çıkan haberler Rick Grimes’i canlandıran Andrew Lincoln’ün geri dönebileceğine dair heyecanı arttırdı.

The Walking Dead final sezonuna Rick Grimes’ın dönüşü damga vurabilir

The Walking Dead’in uzun bir süre başrolünü üstlenen Andrew Lincoln, yani Rick Grimes karakteri geçtiğimiz sezonda diziden ayrıldı. Geri dönmeyeceği konusunda da fazlasıyla iddialı konuşulmuştu ve hatta bir diğer başrol Norman Reedus, Andrew Lincoln'ü ikna etmeye çalıştığını ancak kendisinin pek istekli olmadığını söylemişti.

ANDREW LİNCOLN: "ASLA DÖNMEM DEMESEM İYİ OLUR"

Geçtiğimiz günlerde ise Andrew Lincoln, SFX Magazine'e konuştu ve orada yeni sezon hakkında olumsuz konuşmadı. Andrew Lincoln, "Bu çok güzel bir soru. Kolay cevap, hiçbir fikrim yok. Henüz böyle bir şey yazıldığını sanmıyorum ancak asla dönmem demesem iyi olur." Dedi.

THE WALKİNG DEAD FİNAL SEZONU HAKKINDA

The Walking Dead'in 11. sezonu, yani final sezonu 22 Ağustos'ta başlayacak. İlk 8 bölümün ardından dizi ufak bir ara verecek. Dizinin final bölümü 2022'de yayınlanacak. Son sezon 24 bölümden oluşacak. Son olarak şu anda yapım aşamasında olan bir Rick Grimes filmi olduğunu da hatırlatalım.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Alev Alev'de büyük şok! "Düş oğlumun yakasından"Alev Alev'de büyük şok! "Düş oğlumun yakasından"
Gizemli sevgilisiyle ateşli dansı olay olduGizemli sevgilisiyle ateşli dansı olay oldu
Anahtar Kelimeler:
The Walking Dead dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma genelgesi

Uzmanlardan tam kapanmayla ilgili ilk yorum

Uzmanlardan tam kapanmayla ilgili ilk yorum

Mehmet Ceyhan'dan Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'na çağrı

Mehmet Ceyhan'dan Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'na çağrı

Eski gelin adayından iddialı dans

Eski gelin adayından iddialı dans

ABD'den Biden'ın skandal ifadeleriyle ilgili yeni açıklama

ABD'den Biden'ın skandal ifadeleriyle ilgili yeni açıklama

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam kapanma açıklaması

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam kapanma açıklaması

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.