The Walking Dead hayranları bu sorunun cevabını arıyor: 'Rick Grimes filmi çekilecek mi?'

The Walking Dead’in yaklaşan 11. sezonu, dizinin son sezonu olacak. Önceki sezonlara göre biraz uzun olacak ve 24 bölümden oluşacak. 2021'de ilk 12'si yayınlanacak olan The Walking Dead'in son sezonunun diğer 12 bölümüyse 2022'de yayınlanacak.

Andrew Lincoln uzun yıllardır The Walking Dead dizisinin efsanevi karakteri Rick Grimes’i başarıyla canlandırmıştı. 9. sezon 5. bölümde sürpriz bir şekilde diziden ayrlan Lincoln’un ayrılma nedeni olarak, The Walking Dead evreni için hazırlanan film çalışması olduğu söylenmişti.

ÜÇLEME İÇİN UMUTLU KONUŞTU

Bu gelişmenin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen, film projesiyle ilgili bir ilerle kaydedilmemiş gibi görünüyor. Hayranları Rick Grimes karakterini The Walkin Dead’de görmek isterken, filmin çekilip çekilmeyeceğini de öğrenmek istiyorlar. TWD evreninin baş içerik sorumlusu Scott Gimple, 3 filmin çekilmesiyle ilgili umutlu olduğunu söyledi.

Gimple, Insider’a yaptığı açıklamada, "Her şeyin an be an değiştiği bir dünyada yaşıyoruz. Hala bir üçleme olmasını umuyoruz" dedi. Filmin senaryo çalışmalarının da başladığını belirten Gimple, hayranların sabırsızlığını gidermek için film yapmanın dizi çekmekten daha uzun sürdüğünü söyledi.