The Walking Dead ne zaman final yapacak? Yeni bölümü belli oldu mu?

The Walking Dead dizisinin final kararı hayranlarını üzerken, yapılan bir diğer açıklama ile yeni projenin müjdesi verildi. Yapılan açıklamaya göre, biri Norman Reedus'un hayat verdiği Daryl ve Melissa McBride'ın canlandırdığı Carol karakterinin ortak hikayesi olacak şekilde iki yeni dizinin yapılacağı açıklandı. The Walking Dead dizisi final verdikten sonra, 2023’te prömiyeri yapılacak iki dizinin isimleri de belli oldu.

THE WALKİNG DEAD NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Dünyanın en popüler dizilerinden The Walking Dead'in final sezonu için yayın tarihi resmi olarak açıklandı.

Geçtiğimiz aylarda dizinin yazın başlayacağı açıklanmıştı ancak dün yayınlanan 10. sezon final bölümünün ardından, 11. sezonun yayın tarihi açıklandı. Dizinin final sezonu olan 11. sezon, 22 Ağustos 2021'de başlayacak. Dizi her zaman olduğu gibi haftalık olarak yayınlanacak.

Ayrıca 24 bölümden oluşacak olan final sezonunun ilk 8 bölüm ile başlayacağı açıklandı. Büyük bir ihtimalle ilk 8 bölümün ardından dizi ufak bir ara verecek. Dizinin final bölümü 2022'de yayınlanacak.