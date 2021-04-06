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The Walking Dead ne zaman final yapacak? Yeni bölümü belli oldu mu?

06.04.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

The Walking Dead dizisi, 11 sezondur büyük bir izleyici kitlesi ile yayına devam ediyordu. Ancak dizinin yapımcıları AMC, 11 sezon itibariyle diziye son vereceklerini açıkladı. 11. Sezonda dizinin finali verilecekken, bu sezonun diğer sezonlara göre biraz daha uzun olacağı yapılan açıklamalar arasında. 2021 itibariyle ilk 12 bölümü yayınlanacak olan dizinin kalan 12 bölümü ise 2022 yılında yayınlanacak.

The Walking Dead ne zaman final yapacak? Yeni bölümü belli oldu mu?

The Walking Dead dizisinin final kararı hayranlarını üzerken, yapılan bir diğer açıklama ile yeni projenin müjdesi verildi. Yapılan açıklamaya göre, biri Norman Reedus'un hayat verdiği Daryl ve Melissa McBride'ın canlandırdığı Carol karakterinin ortak hikayesi olacak şekilde iki yeni dizinin yapılacağı açıklandı. The Walking Dead dizisi final verdikten sonra, 2023’te prömiyeri yapılacak iki dizinin isimleri de belli oldu.

THE WALKİNG DEAD NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Dünyanın en popüler dizilerinden The Walking Dead'in final sezonu için yayın tarihi resmi olarak açıklandı.

Geçtiğimiz aylarda dizinin yazın başlayacağı açıklanmıştı ancak dün yayınlanan 10. sezon final bölümünün ardından, 11. sezonun yayın tarihi açıklandı. Dizinin final sezonu olan 11. sezon, 22 Ağustos 2021'de başlayacak. Dizi her zaman olduğu gibi haftalık olarak yayınlanacak.

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Ayrıca 24 bölümden oluşacak olan final sezonunun ilk 8 bölüm ile başlayacağı açıklandı. Büyük bir ihtimalle ilk 8 bölümün ardından dizi ufak bir ara verecek. Dizinin final bölümü 2022'de yayınlanacak.

The Walking Dead'in bitmesi bu evrene veda ediyoruz anlamına gelmiyor elbette. Şu an için iki farklı The Walking Dead dizisi duyuruldu ve bir adet de film yapım aşamasında. Gelecekte daha fazla yapım da gelecek gibi duruyor. 2023 yılında Daryl Dixon ve Carol Peletier'e odaklanan bir dizi yayınlanacağı da biliniyor. Yeni iki dizinin isimleri ise Fear the Walking Dead ve The Walking Dead: World Beyond olarak belirlendi.

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The Walking Dead, 11. ve son sezonuna başlamadan önce, ertelenen sezon 10 finali 4 Ekim'de yayınlanacak ve ardından 2021'in başlarında altı bonus bölüm gelecek.

Dizinin imtiyaz sahibi Scott Gimple yaptığı açıklamada; "Güle güle. 10 yıl oldu! İleride olan iki dizi daha ve bunun ötesinde anlatılacak hikayeler var. Açık olan şu ki, bu şov, tutkulu bir oyuncu kadrosu, yazar, yapımcılar, ve ekip tarafından yapılan, Robert Kirkman'ın muhteşem çizgi romanında ortaya koyduğu vizyonu hayata geçiren ve en iyiler tarafından desteklenen dünyadaki hayranlar ve yaşamla ilgili. Dizide anlatacak çok sayıda heyecan verici hikayemiz var ve bu son, daha fazla Walking Dead markasının başlangıcı olacak yeni hikayeler ve karakterlere alan açacak. Son sezon, yeni prömiyerlere yol açacak büyük bir final olacak. Evrim üzerimizde. The Walking Dead yaşıyor.” dedi.

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Şovun yapımcısı Angela Kang de bir açıklamasında "Robert Kirkman’ın hikayesinin bu destansı son bölümünü önümüzdeki iki yıl boyunca hayranlarımız için hayata geçirmek için parlak yazarlarımız, yapımcılarımız, yönetmenlerimiz, oyuncu kadromuz ve ekibimizle görüşmeyi dört gözle bekliyorum. Walking Dead amiral gemisi serisi on yıldır yaratıcı evim oldu ve bu yüzden onu sona erdirmek acı tatlı bir deneyim. Daryl ve Carol için yeni bir dizi geliştirmek üzere Scott Gimple ve AMC ile çalışmaktan dolayı daha heyecanlı olamazdım. Norman Reedus ve Melissa McBride'la çalışmak kariyerimin en önemli noktalarından biri oldu ve birlikte hikayeler anlatmaya devam edeceğimizz için çok heyecanlıyım." dedi.

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