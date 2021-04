The Walking Dead ne zaman final yapacak? Yeni bölümü belli oldu mu?

The Walking Dead dizisinin final kararı hayranlarını üzerken, yapılan bir diğer açıklama ile yeni projenin müjdesi verildi. Yapılan açıklamaya göre, biri Norman Reedus'un hayat verdiği Daryl ve Melissa McBride'ın canlandırdığı Carol karakterinin ortak hikayesi olacak şekilde iki yeni dizinin yapılacağı açıklandı. The Walking Dead dizisi final verdikten sonra, 2023’te prömiyeri yapılacak iki dizinin isimleri de belli oldu.

The Walking Dead'in bitmesi bu evrene veda ediyoruz anlamına gelmiyor elbette. Şu an için iki farklı The Walking Dead dizisi duyuruldu ve bir adet de film yapım aşamasında. Gelecekte daha fazla yapım da gelecek gibi duruyor. 2023 yılında Daryl Dixon ve Carol Peletier'e odaklanan bir dizi yayınlanacağı da biliniyor. Yeni iki dizinin isimleri ise Fear the Walking Dead ve The Walking Dead: World Beyond olarak belirlendi.

The Walking Dead, 11. ve son sezonuna başlamadan önce, ertelenen sezon 10 finali 4 Ekim'de yayınlanacak ve ardından 2021'in başlarında altı bonus bölüm gelecek.

Dizinin imtiyaz sahibi Scott Gimple yaptığı açıklamada; "Güle güle. 10 yıl oldu! İleride olan iki dizi daha ve bunun ötesinde anlatılacak hikayeler var. Açık olan şu ki, bu şov, tutkulu bir oyuncu kadrosu, yazar, yapımcılar, ve ekip tarafından yapılan, Robert Kirkman'ın muhteşem çizgi romanında ortaya koyduğu vizyonu hayata geçiren ve en iyiler tarafından desteklenen dünyadaki hayranlar ve yaşamla ilgili. Dizide anlatacak çok sayıda heyecan verici hikayemiz var ve bu son, daha fazla Walking Dead markasının başlangıcı olacak yeni hikayeler ve karakterlere alan açacak. Son sezon, yeni prömiyerlere yol açacak büyük bir final olacak. Evrim üzerimizde. The Walking Dead yaşıyor.” dedi.