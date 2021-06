The Weeknd oyunculuğa giriş yapıyor

Asıl adı Abel Tesfaye olan şarkıcı The Weeknd, ile kez bir dizide rol olacak. Euphoria dizisine imza atan Sam Levinson’ın HBO için hazırladığı The Idol dizisinde The Weeknd hem senarist hem yapımcı hem de oyuncu olarak yer alacak.

THE IDOL DİZİSİ HAKKINDA

Bir kadın pop şarkıcısı, gizli bir tarikatın lideri olan esrarengiz bir L.A. kulüp sahibiyle romantik bir ilişkiye başlar... The Weeknd’in yapımcı ortağı Reza Fahim aynı zamanda yaratıcı, yazar ve yönetici yapımcı olarak görev yapacak.

The Idol dizisi Weeknd'in ilk canlı aksiyon televizyon dizisi gibi görünse de şarkıcı daha önce TBS'in 2020'deki “American Dad!” dizisinin bir bölümünde kendi karakterini seslendirdi ve yazdı. Ayrıca, Robot Chicken’in 2020 yılındaki bir bölümünde birkaç karakteri seslendirdi. The Weekend kısa süre önce, kendisinin kurgusal bir versiyonunu canlandırdığı, Adam Sandler liderliğindeki “Uncut Gems”le sinemaya adım attı.