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The Weeknd oyunculuğa giriş yapıyor

30.06.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ödüllü şarkıcı The Weeknd, Euphoria dizisine imza atan Sam Levinson’un HBO için hazırladığı yeni suç draması The Idol dizisinde hem oyuncu hem yapımcı hem de senarist olarak yer alacak.

The Weeknd oyunculuğa giriş yapıyor

Asıl adı Abel Tesfaye olan şarkıcı The Weeknd, ile kez bir dizide rol olacak. Euphoria dizisine imza atan Sam Levinson’ın HBO için hazırladığı The Idol dizisinde The Weeknd hem senarist hem yapımcı hem de oyuncu olarak yer alacak.

THE IDOL DİZİSİ HAKKINDA

Bir kadın pop şarkıcısı, gizli bir tarikatın lideri olan esrarengiz bir L.A. kulüp sahibiyle romantik bir ilişkiye başlar... The Weeknd’in yapımcı ortağı Reza Fahim aynı zamanda yaratıcı, yazar ve yönetici yapımcı olarak görev yapacak.

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The Idol dizisi Weeknd'in ilk canlı aksiyon televizyon dizisi gibi görünse de şarkıcı daha önce TBS'in 2020'deki “American Dad!” dizisinin bir bölümünde kendi karakterini seslendirdi ve yazdı. Ayrıca, Robot Chicken’in 2020 yılındaki bir bölümünde birkaç karakteri seslendirdi. The Weekend kısa süre önce, kendisinin kurgusal bir versiyonunu canlandırdığı, Adam Sandler liderliğindeki “Uncut Gems”le sinemaya adım attı.

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The Weeknd
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