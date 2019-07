"The Witch" yüzünden Robert Eggers'ı satanist sanıyorlarmış

Gösterildiği festivallerde izleyiciden tam not alan "The Witch" filmi, yönetmenin başına dertler açmış. Robert Eggers’ın anlattığına göre; The Witch'i bazı ülkeler satın almak istememiş. Çünkü yönetmen Eggers'ı satanist sanıyorlarmış.

4 milyon bütçesine karşılık olarak 40 milyon dolarlık gişe hasılatı elde eden korku filmi The Witch’i Polonya’ya pazarlamaya çalışan yönetmenin başına çok ilginç bir olay gelmiş. Beyazperde’nin aktardığı habere göre; Filmini Polonya marketinde satmaya çalışan Eggers şu sözleri sarf etti: "The Witch'te yıldız oyunculara sahip değildik. A24 de pazarlama için özel bir şeye ihtiyacı olduğunu hissetti ve Şeytan Tapınağı'nın (Salem'de bulunan satanist aktivist grup - Satanic Temple) filmi onaylamasını istediler. Şeytan Tapınağı'na karşı olan, politik görüşleri ya da herhangi bir şeyleriyle ilgili düşüncem yok. Ama tıpkı filmimin Hristiyan Tapınağı gibi bir şey tarafından onaylanmasını istemediğim gibi Şeytan Tapınağı tarafından da onaylanmasını istemiyordum. Bunu istememek için tonlarca felsefi ve yarı spiritüel nedenlerim var. Ayrıca insanların benim satanist olduğumu sanacaklarını düşünüyordum." Ancak A24 Eggers'ı dinlememiş ve tapınağa filmi onaylatmıştı. Filmini Polonya'ya pazarlamaya çalışan yönetmen ise şöyle bir durumla karşılaştı: "Film ofisini yöneten kadın şöyle dedi: 'Robert Eggers'ın Polonya'ya gelmesini istemiyoruz. Çünkü o bir satanist.'" Bu durumda yönetmen, A24 ile birlikte bir hafta boyunca film ofisini ikna etmeye çalıştığını ifade etti.