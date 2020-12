The Witcher bu sefer güldürdü! Kamera arkasından inanılmaz görüntüler

The Witcher 2. sezonu heyecanla beklenirken Netflix’ten ilk sezon çekim hatalarını gözler önüne seren eğlenceli bir video yayınlandı.

20 Aralık 2019'da ilk sezonuyla çıkış yapan Netflix'in The Witcher dizisi, The Witcher dünyasına meraklı ve aşina olanların fazlasıyla hoşuna giden bir yapım olmuştu. Henry Cavill'in Geralt of Rivia'yı canlandırdığı dizi, The Witcher kitapları baz alınarak hayata geçirilmiş ve atmosferi çok iyi bir şekilde yansıtmıştı.

İlk sezonun sona ermesiyle birlikte izleyiciler, The Witcher'ın ikinci sezonunun yolunu gözlemeye başlamışlardı. Aradan geçen bir yıla rağmen The Witcher'ın ikinci sezonunu ne zaman yayınlanacağına dair net bir tarih verilmedi. Yeni sezonun yolu gözlenirken Netflix, bugün The Witcher'ın ilk sezonundaki çekim hatalarını paylaştı.