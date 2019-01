Thierry Henry'den Kenny Lala'ya şok küfür

Monaco Teknik Direktörü Thierry Henry, 45. dakikada takımı 2-1 gerideyken Strasbourg forması giyen Kenny Lala'ya küfür etti.

Monaco'nun taç atışı kazandığı pozisyonda Strasbourglu futbolcunun topu vermemesi üzerine Thierry Henry, "Henüz 45. dakikada. O... torunu" şeklinde tepki gösterdi.

"Oh c'est la 43ème minute, la put...de ta grand-mère"



Preuve de l'extrême tension qui règne sur le Rocher, l'altercation entre Kenny Lala et @ThierryHenry et le langage fleuri utilisé par le champion du monde 1998...#ASMRCSA @JourDeFootoff pic.twitter.com/EuPrxmIEn1