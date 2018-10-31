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THY Genel Müdürü Bilal Ekşi:

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 10:19 | Son Güncelleme

"Tarihi bir ana şahitlik etmekten, çalışan arkadaşlarımızla ve yolcularımızla beraber olmaktan son derece mutluyuz" - "Biz bu yeni evimizi, yeni havalimanımızı çok seviyoruz. İsmi de çok güzel oldu. Dolayısıyla inşallah burası hem THY'na değer katacak hem de THY burayla çok daha yükseklere ulaşacaktır"

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Tarihi bir ana şahitlik etmekten, çalışan arkadaşlarımızla ve yolcularımızla beraber olmaktan son derece mutluyuz." dedi.

İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya THY'nın "TK 2124" kodlu uçağı ile gerçekleştireceği ilk tarifeli seferi için havalimanına gelen THY Genel Müdürü Ekşi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Funda Ocak ile birlikte check-in kontuarından biletini aldı.

Basın mensuplarına biletiyle poz veren ve daha sonra açıklama yapan Ekşi, ilk yolculu uçuşun Boeing - 777 tipi uçakla Ankara'ya yapılacağını kaydederek, "Tarihi bir ana şahitlik etmekten, çalışan arkadaşlarımızla ve yolcularımızla beraber olmaktan son derece mutluyuz. Türk Milletine, Türk insanına gurur veren bir projenin açılışını beraber yapıyoruz." diye konuştu.

İlk resmi açılışın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildiğini hatırlatan Ekşi, İstanbul Havalimanı'nın havacılık kuralları gereği 30 Ekim'de güvenlik aramasından geçirildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün 11.10'da Ankara'ya, 17.30'da da Lefkoşa'ya bir seferimiz olacak. Yarından itibaren Ankara, Antalya, İzmir ve Lefkoşa'ya günlük birer sefer yapacağız. 8 Kasım'dan itibaren Bakü'yü de ekleyeceğiz. Günde 5 seferle bu 2 ay boyunca denemeye devam edeceğiz. Buradaki esas amacımız, 1 Ocak'ta hiçbir eksiği olmadan, yolcularımızı mağdur etmeden, Atatürk Havalimanı'ndaki bütün operasyonumuzu buraya taşımak. Şu anda baktığınızda çok güzel bir havalimanımız var. Aslında yüzde 99'u bitmiş. Varsa bir küçük kusur yolculuğumuzun aksamamasını istiyoruz."

İstanbul Havalimanı'nın yapımı dolayısıyla gurur duyduğunu kaydeden Ekşi, "42 ayda bu kadar devasa bir projenin bitmesi ve hizmete açılması bir Türk mucizesi olarak sayılabilir. Bu havalimanının birkaç sene sonra Türkiye için ne ifade ettiğini hep beraber göreceğiz. Global bir aktarma merkezi haline gelecek bir yerde duruyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ekşi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünyadaki bu İpek Yolu dediğimiz aktarma merkezlerinin buraya gelip, buradan dağılacağı bir havalimanından bahsediyoruz. Biz o yüzden yeni havalimanımıza yönelik olarak, vizyon çalışmamızda, dünyanın dört bir yanından buraya gelecek ve buradan dağılacağı bir akış konsepti oluşturduk. Aynı zamanda kabin memurlarımıza milli renklerimize uygun ilk defa yeni bir konsept çalışması yapıldı. Biz bu yeni evimizi, yeni havalimanımızı çok seviyoruz. İsmi de çok güzel oldu. Dolayısıyla inşallah burası hem Türk Hava Yolları'na (THY) değer katacak hem de THY burayla çok daha yükseklere ulaşacaktır."

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bilal ekşi Boeing 777 istanbul havalimanı Türk Hava Yolları

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