THY Genel Müdürü Bilal Ekşi:

Basın mensuplarına biletiyle poz veren ve daha sonra açıklama yapan Ekşi, ilk yolculu uçuşun Boeing - 777 tipi uçakla Ankara'ya yapılacağını kaydederek, "Tarihi bir ana şahitlik etmekten, çalışan arkadaşlarımızla ve yolcularımızla beraber olmaktan son derece mutluyuz. Türk Milletine, Türk insanına gurur veren bir projenin açılışını beraber yapıyoruz." diye konuştu.

"Bugün 11.10'da Ankara'ya, 17.30'da da Lefkoşa'ya bir seferimiz olacak. Yarından itibaren Ankara, Antalya, İzmir ve Lefkoşa'ya günlük birer sefer yapacağız. 8 Kasım'dan itibaren Bakü'yü de ekleyeceğiz. Günde 5 seferle bu 2 ay boyunca denemeye devam edeceğiz. Buradaki esas amacımız, 1 Ocak'ta hiçbir eksiği olmadan, yolcularımızı mağdur etmeden, Atatürk Havalimanı'ndaki bütün operasyonumuzu buraya taşımak. Şu anda baktığınızda çok güzel bir havalimanımız var. Aslında yüzde 99'u bitmiş. Varsa bir küçük kusur yolculuğumuzun aksamamasını istiyoruz."

İstanbul Havalimanı'nın yapımı dolayısıyla gurur duyduğunu kaydeden Ekşi, "42 ayda bu kadar devasa bir projenin bitmesi ve hizmete açılması bir Türk mucizesi olarak sayılabilir. Bu havalimanının birkaç sene sonra Türkiye için ne ifade ettiğini hep beraber göreceğiz. Global bir aktarma merkezi haline gelecek bir yerde duruyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ekşi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünyadaki bu İpek Yolu dediğimiz aktarma merkezlerinin buraya gelip, buradan dağılacağı bir havalimanından bahsediyoruz. Biz o yüzden yeni havalimanımıza yönelik olarak, vizyon çalışmamızda, dünyanın dört bir yanından buraya gelecek ve buradan dağılacağı bir akış konsepti oluşturduk. Aynı zamanda kabin memurlarımıza milli renklerimize uygun ilk defa yeni bir konsept çalışması yapıldı. Biz bu yeni evimizi, yeni havalimanımızı çok seviyoruz. İsmi de çok güzel oldu. Dolayısıyla inşallah burası hem Türk Hava Yolları'na (THY) değer katacak hem de THY burayla çok daha yükseklere ulaşacaktır."

