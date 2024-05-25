THY uçağında yürekler ağza geldi! Şiddetli türbülans 2 aylık kabin memurunun belini kırdı

Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağı türbülansa girdi, korku dolu dakikaların ardından bir kabin memurunun bel kemiği kırıldı.

ŞİDDETLE SARSILDILAR

AirportHaber'in edindiği bilgiye göre; dün TK2320 sefer sayısıyla İstanbul-İzmir seferini yapan Türk Hava Yolları'na ait Airbus A320 tipi uçak türbülansa girdi. Şiddetli sarsıntı bir kabin memurunun ciddi şekilde yaralanmasına neden oldu.

UÇAĞIN TAVANINA ÇARPTI

İkram servisinin bittiği anda pilot türbülans bilgilendirmesi yaparak kemerlerin bağlanması uyarısını yaptı. Bu sırada türbülansa giren uçak ani irtifa kaybı yaşadığı anda henüz 2 aylık kabin memuru olan G., uçağın tavanına yükselerek sırt üstü yere düştü. Genç kabin memurunun belindeki kemiklerinden biri kırıldı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

İzmir'e inen uçağın yaralı kabin memuru hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Türbülans anında yolcuların büyük korku yaşadığı bildirildi.





