HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. THY uçağında yürekler ağza geldi! Şiddetli türbülans 2 aylık kabin memurunun belini kırdı

THY uçağında yürekler ağza geldi! Şiddetli türbülans 2 aylık kabin memurunun belini kırdı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
25.05.2024 11:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul-İzmir seferi yapan THY uçağının şiddetli türbülansa girmesi nedeniyle bir kabin memuru yaralandı. Yolcuların korku dolu anlar yaşadığı olayda ani irtifa kaybı yaşandı ve tavana çarpan kabin memuru sırt üstü yere düştü.

THY uçağında yürekler ağza geldi! Şiddetli türbülans 2 aylık kabin memurunun belini kırdı

Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağı türbülansa girdi, korku dolu dakikaların ardından bir kabin memurunun bel kemiği kırıldı.

GFF

ŞİDDETLE SARSILDILAR

AirportHaber'in edindiği bilgiye göre; dün TK2320 sefer sayısıyla İstanbul-İzmir seferini yapan Türk Hava Yolları'na ait Airbus A320 tipi uçak türbülansa girdi. Şiddetli sarsıntı bir kabin memurunun ciddi şekilde yaralanmasına neden oldu.

UÇAĞIN TAVANINA ÇARPTI

İkram servisinin bittiği anda pilot türbülans bilgilendirmesi yaparak kemerlerin bağlanması uyarısını yaptı. Bu sırada türbülansa giren uçak ani irtifa kaybı yaşadığı anda henüz 2 aylık kabin memuru olan G., uçağın tavanına yükselerek sırt üstü yere düştü. Genç kabin memurunun belindeki kemiklerinden biri kırıldı.

iStock-1262966335

TEDAVİ ALTINA ALINDI

İzmir'e inen uçağın yaralı kabin memuru hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Türbülans anında yolcuların büyük korku yaşadığı bildirildi.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara'da akılalmaz olay! Otobüsün önünü kesti, kurşun yağdırdıAnkara'da akılalmaz olay! Otobüsün önünü kesti, kurşun yağdırdı
Milyonluk vurgun planı böyle çöktü! O detayı fark edince... Milyonluk vurgun planı böyle çöktü! O detayı fark edince...
Horoz koruma derneğine operasyon! Meğer içeride...Horoz koruma derneğine operasyon! Meğer içeride...
Anahtar Kelimeler:
thy türbülans
En Çok Okunan Haberler
Emekliler için ikinci adım yolda

Emekliler için ikinci adım yolda

O paraların yüzde 10’u vatandaşa verilecek!

O paraların yüzde 10’u vatandaşa verilecek!

14 yaşındaki kızın lüks rezidanstaki feci ölümü! Sinir krizi geçirip 15. kata çıkmıştı: Görüntüler ortaya çıktı

14 yaşındaki kızın lüks rezidanstaki feci ölümü! Sinir krizi geçirip 15. kata çıkmıştı: Görüntüler ortaya çıktı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın helikopteri acil iniş yaptı!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın helikopteri acil iniş yaptı!

Kahreden haber! Eve girdiğinde eşini o halde gördü: Katil en yakınında çıktı

Kahreden haber! Eve girdiğinde eşini o halde gördü: Katil en yakınında çıktı

O tedaviden sonra... Beyaz olan saçı ve sakalı siyaha döndü!

O tedaviden sonra... Beyaz olan saçı ve sakalı siyaha döndü!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.