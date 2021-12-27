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TikTok fenomeni Jessica Blair, moda korkusuyla yüzleşti! Dekolteli kıyafeti nefes kesti

27.12.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok fenomeni Jessica Blair, sosyal medyada yaratılan kusursuz güzellik tabularına meydan okudu. Son dönemde trend olan dekolteli kıyafetleri yüz hatları nedeniyle giymeye cesaret edemediğini söyleyen Blair, durumunu moda korkusu olarak tanımladı. Modanın insanların öz güveni üzerinde etkili olduğunu ifade eden Blair, korkusuyla gençken giymeyi asla hayal edemeyeceği dekolteli bir kıyafetle poz vererek yüzleşti.

TikTok fenomeni Jessica Blair, moda korkusuyla yüzleşti! Dekolteli kıyafeti nefes kesti

TikTok fenomeni Jessica Blair, sık sık yaptığı beden pozitifliği paylaşımları sayesinde kısa sürede popüler olmayı başardı. İnsanların vücut hatlarına uygun kıyafetler giymesi gerektiği algısını yıkmaya çalışan Blair, son dönemde moda olan dekolteli bir kıyafetle poz verdi. Gençken giyebileceğini düşünmediği bir kıyafetle poz verecek kadar öz güvenine kavuştuğunu dile getiren Blair, geçmişteki düşüncesinde yanıldığını anlatmak için TikTok’ta bir gönderi paylaştı.

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“BU ELBİSE ÇOK SEKSİ, BEN DE ÖYLEYİM”

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Amerikalı sosyal medya fenomeni yaşı ilerledikçe kendisi ve bedeniyle barıştığını ifade ederek gönderisine, “Gençken böyle bir elbise giyip internette hava atmayı asla anlamazdım ve buna cesaret edemezdim. Bu elbise çok seksi ve ben de öyleyim. Bu elbiseyi giymeyi hak ediyorum” notunu ekledi. Gönderisi milyonlarca izlenmeye ulaşan Blair, modanın herkese uygun olduğunu ve insanların dış görünüşleri nedeniyle kendisinden utanmaması gerektiğini savundu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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