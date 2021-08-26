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TikTok fenomeni Mr. Bean karakterine benzediğini söyleyenlere değişimiyle cevap verdi

26.08.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok fenomeni Fabiola Baglieri, sosyal medya hesaplarından yayınladığı değişim videolarıyla popülerlik kazandı. Onu dişi Bean olarak adlandıran olumsuz yorumlara ise değişimiyle sert bir şekilde cevap verdi.

TikTok fenomeni Mr. Bean karakterine benzediğini söyleyenlere değişimiyle cevap verdi

İtalya’nın Roma kentinde yaşayan Fabiola Baglieri, TikTok hesabında değişim videoları paylaşıyor. Makyajsız ve bakımsız görüntüsüyle kamera karşısına geçen Baglieri, TikTok’ta bir anda ünlendi. Baglieri’nin makyajsız ve doğal halini bazı kullanıcılar Rowan Atkinson’ın oynadığı ikonik İngiliz komedi karakteri Bay Bean’a benzetti. İlk başlarda olumsuz eleştirilerden etkilendiğini belirten Baglieri ise artık yorumlara aldırış etmediğini dile getirdi.

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DEĞİŞİMİNE KİMSE İNANMADI

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18 yaşındaki sosyal medya fenomeni, “Yorumların hepsi hemen olumsuzdu. Olumlu olanlardan herhangi birini hatırlamakta zorlanıyorum ama beni her zaman destekleyenlere teşekkür etmeyi asla bırakmayacağım” dedi.

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Kendisini dişi Bean olarak adlandıranlara ise Baglieri, makyajlı fotoğrafını paylaşarak cevap verdi. Kullanıcılar ise makyajın bir insanı bu kadar değiştiremeceğini söyleyerek iki fotoğraftaki kişinin aynı olmadığını iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok İtalya
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