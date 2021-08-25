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Marka takıntısı bambaşka bir boyuta ulaştı! Okul kıyafetleri için binlerce dolar ödedi

25.08.2021 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okulların açılmasına kısa bir süre varken, aileleri tatlı bir telaş aldı. Doris Russell isimli bir anne oğlunun okul kıyafetleri için 2 bin sterlin (yaklaşık 24 bin TL) harcadığını söyleyen anne herkesi şaşırttı. Oğlu Charlie’in sadece tasarımcıların kombinlerini giydiğini itiraf eden annenin okul harcaması dudak uçuklattı.

Marka takıntısı bambaşka bir boyuta ulaştı! Okul kıyafetleri için binlerce dolar ödedi

Birçok ebeveynin çocukları önümüzdeki günlerde okula başlayacak. Ancak birçok çocuk Charlie kadar şanslı olamıyor. Annesiyle beraber okul alışverişine çıkan Cherlie okul kıyafetleri için 2 bin sterlin (yaklaşık 24 bin TL) harcadı.

Marka takıntısı bebeklik dönemlerinden itibaren devam eden Charlie, dünyaca ünlü markaların ya da tasarımcıların kıyafetlerinden bşka bir şey giymiyor. Charlie’nin iç çamaşırı 80 sterlin ve çorapları tam 40 sterlin değerinde. Ünlü markalar için çocuk model olarak çalışan Charlie’nin annesi ise oğlunun bu tutkusunu desteklemekten mutlu olduğunu söylüyor.

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HER GÜN KUAFÖRE GİDİYOR

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Moda tutkusunu stiline tamamen yansıtan Charlie, her gün saçlarını şekillendirmek için kuaförün yolunu tutuyor. Annesi çocuğunun şımarık olmadığı konusunda ısrar ederken, pahalı markalardan giymesini ise modellik yapmasına bağlıyor.

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