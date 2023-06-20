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TikTok fenomeni Yaren Alaca jakuziye girdiği anları paylaştı! Takipçileri kayıtsız kalamadı

20.06.2023 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok uygulamasında paylaştığı videolar ile fenomen haline gelen Yaren Alaca sosyal medyayı epey aktif kullanıyor. Jakuziye giren ünlü fenomen o anları Instagram hesabında paylaştı. Yaren Alaca'nın paylaşımına takipçileri kayıtsız kalamadı.

TikTok uygulamasıyla tanınan yüzlerden biri olan Yaren Alaca ürettiği içerikleri paylaşmaya devam ediyor. Her paylaşımı dikkat çeken fenomen isim bu kez jakuziye girdiği anları takipçileriyle paylaştı. O paylaşım yüz binlerce izlenme aldı.

ÜNLÜ FENOMEN JAKUZİYE GİRDİ

Ürettiği içeriklerle gündeme gelmeyi başaran Yaren Alaca, havaların ısınmasıyla beraber jakuziye girdi.

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Beyaz bir bikini tercih eden fenomenin o anları "Ufak bir kaçamak" notuyla paylaştı.

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Yüz binlerce izlenme alan videoya takipçilerinden yorum yağdı.

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Yaren Alaca'ya takipçilerinden, "Güzelim", Bu güzellik halis mi", "Sular kadar güzel ve saf" gibi yorumlar geldi.

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TikTok fenomeni Yaren Alaca'nın TikTok hesabında 5,7 milyon, Instagram hesabında 1,3 milyon takipçisi ve YouTube hesabında ise 600 binden fazla abonesi bulunuyor.

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Bursa’da doğan TikTok fenomeni 29 Mayıs 2003 doğumludur ve 19 yaşındadır. Aslen Yugoslav göçmenidir.

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