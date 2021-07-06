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  4. TikTok fenomeninin el koyulan aslanı için Başbakan devreye girdi

TikTok fenomeninin el koyulan aslanı için Başbakan devreye girdi

06.07.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamboçya'da yetkililerin el koyduğu aslan, Başbakanın araya girmesiyle TikTok fenomeni sahibine geri verildi.

TikTok fenomeninin el koyulan aslanı için Başbakan devreye girdi

BBC'nin haberine göre, Kamboçya Başbakanı Hun Sen, verdiği röportajlarda ve sosyal medyada aslanın iadesi için çağrıda bulunan Cay Şinciang adlı Çinli vatandaşa Facebook gönderisiyle cevap verdi.

Hun Sen, konuyu Kamboçya Tarım Bakanı Veng Sahkon ile görüştüğünü ve aslanı, "düzgün bir kafesi" olması şartıyla geri vereceklerini açıkladı.

Aslan, şartı kabul eden sahibine geri verilirken Kamboçya Başbakanı ayrıca 30 bin dolar (259 bin lira) para cezasının iade edilmesini emretti.

Cay, Hun Sen'e teşekkürlerini iletirken Kamboçya halkına yardımları ve destekleri için minnettar olduğunu yazdı.

Cay Şinciang, "Çok mutluyum… geri verileceğini beklemiyordum." açıklamasını yaptı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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