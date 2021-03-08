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TikTok 'soru-cevap' özelliği nihayet resmileşti

08.03.2021 09:29 | Son Güncelleme:
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TikTok 'soru-cevap' özelliği nihayet resmileşti

Bu özellik ilk olarak geçen ay gelmişti. TikTok özelliği 10.000 veya daha fazla takipçisi olan kullanıcılarla test etmeye başlamıştı. Ancak şimdi uygulama, içerik oluşturucu hesabına sahip herkesin özelliğe erişmesine izin veriyor.

Sosyal medya platformları arasında rekabet her gün devam ediyor. Özellikle Instagram ve Tiktok birbirlerini geçmek için sıkı bir rekabet halinde. Bu durumda haliyle platformlara eklenen her özellik bir artı olarak öne çıkıyor. Tiktok da platformunu geliştirmek için özel soru-cevap özelliğini başlatıyor.

İÇERİK OLUŞTURUCULAR FİLTRELEYEBİLECEK

Özelliği etkinleştirdikten sonra, kullanıcıların soru ve cevap etiketlerinden yararlanabilmesinin birkaç yolu var. Bir Tiktok yayını izlerken kullanıcıların sorularını “?” ile bitirmesi gerekiyor. Ardından video oluşturucular daha sonra tüm soruları görüntülemek için soru işareti ile biten cümleleri filtreleyebilecek. Bu özellik, içerik oluşturucuların izleyicilerinden gelen soruları gerçek zamanlı olarak paylaşıp yanıtlayabilecekleri canlı yayınlarda da çalışıyor. Son olarak, TikTok, içerik oluşturucuların profillerine, bir içerik oluşturucunun daha önce yanıtladığı tüm soruları alacak ayrı bir “Soru-Cevap” sekmesi ekliyor. İzleyiciler, doğrudan bu soru-cevap bölümünden yeni sorular da gönderebilirler.

Uygulama zaten kullanıcıların belirli yorumlara video yanıtları oluşturmasına izin veriyordu. Bu nedenle soru-cevap mantığı zaten TikTok kültürünün büyük bir parçası. Ancak yorum bölümleri, popüler videolarda kolayca gözden kaçabilir. Bu nedenle soru sormak ve yanıtlamak için özel bir yönteme sahip olmak, çok sayıda takipçisi olan içerik oluşturucuların işini kolaylaştıracak. Özellik sayesinde içerik oluşturucular, aynı soruları defalarca cevaplamaktan kaçınabilecekler.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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