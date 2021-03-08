TikTok 'soru-cevap' özelliği nihayet resmileşti

Sosyal medya platformları arasında rekabet her gün devam ediyor. Özellikle Instagram ve Tiktok birbirlerini geçmek için sıkı bir rekabet halinde. Bu durumda haliyle platformlara eklenen her özellik bir artı olarak öne çıkıyor. Tiktok da platformunu geliştirmek için özel soru-cevap özelliğini başlatıyor.

İÇERİK OLUŞTURUCULAR FİLTRELEYEBİLECEK

Özelliği etkinleştirdikten sonra, kullanıcıların soru ve cevap etiketlerinden yararlanabilmesinin birkaç yolu var. Bir Tiktok yayını izlerken kullanıcıların sorularını “?” ile bitirmesi gerekiyor. Ardından video oluşturucular daha sonra tüm soruları görüntülemek için soru işareti ile biten cümleleri filtreleyebilecek. Bu özellik, içerik oluşturucuların izleyicilerinden gelen soruları gerçek zamanlı olarak paylaşıp yanıtlayabilecekleri canlı yayınlarda da çalışıyor. Son olarak, TikTok, içerik oluşturucuların profillerine, bir içerik oluşturucunun daha önce yanıtladığı tüm soruları alacak ayrı bir “Soru-Cevap” sekmesi ekliyor. İzleyiciler, doğrudan bu soru-cevap bölümünden yeni sorular da gönderebilirler.